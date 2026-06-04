鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-04 17:20

規模約 2 兆美元的私人信貸市場正遭遇新一波投資人贖回潮，導致產業龍頭股價周三 (3 日) 紛紛大跌。

新一波贖回潮浮現 私人信貸流動性壓力升溫 (圖:Reuters/TPG)

拋售潮起因和兩則報導有關：規模 310 億美元的 Cliffwater 企業貸款基金 (Cliffwater Corporate Lending Fund) 傳出第 2 季贖回比率被限制在 5%，此外，管理 1850 億美元資產的瑞士與美國私募股權公司 Partners Group(PGHN-US) 對旗下基金提領設限。兩家公司均未置評。

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Siebert Financial 投資長 Mark Malek 本身也是私募信貸投資人，他表示，這種情況讓他聯想到銀行門口排隊提款的景象：當客戶看到人群焦慮的排著隊，將有更多人會加入排隊行列並提領資金。

不過他也指出，目前尚未看到機構投資人出現恐慌性拋售的跡象。

在今年稍早 Blue Owl Capital(OWL-US) 宣布限制贖回，市場就開始擔憂私人信貸產業。

Blue Owl 周三收黑 3.8%，私募股權巨頭 KKR & Co.(KKR-US) 下跌 4.2%，黑石集團 (Blackstone)(BX-US) 下跌 4%。

投資人愈來愈傾向從私募信貸中撤出資金，Partners Group 在 5 月的一份報告中指出，在一組非上市的業務發展公司 (non-traded BDCs) 中，2026 年第 1 季的產業贖回總額超過 120 億美元，其中約一半被滿足。

私人信貸產業已經享受連續幾年的強勁成長，年化報酬率曾達到雙位數，但近來明顯下降，主要受美國公債殖利率持續偏高、以及整體借貸成本上升所拖累。舉例來說，Cliffwater 企業貸款基金今年來報酬為 1.7%。

許多投資人開始質疑該產業較不透明的放貸機制，以及基金持有貸款的品質。私募信貸基金的軟體產業曝險，通常也大於其他成熟的美國信用市場領域。

Madison Investments 固定收益主管 Mike Sanders 說：「就算出現更多贖回申請，我也不會感到意外。」他指出，雖然門檻機制可以限制投資人從基金中提領的比例，但無法打消他們想要拿回資金的念頭。