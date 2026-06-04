鉅亨網新聞中心 2026-06-04 13:49

根據 PayPal 最新交易數據，中國跨境電商的全球版圖正在出現「存量穩固、增量南移」的新趨勢。

資料涵蓋 2025 年 5 月至 2026 年 4 月的全週期交易紀錄，顯示目前中國賣家最核心的營收來源仍高度集中於美國市場，但歐洲市場，特別是南歐地區，正成為下一波成長速度最快的新藍海。

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從市場結構來看，美國依舊是中國跨境商家最難以取代的主戰場。數據顯示，美國一國就占中國跨境交易額的 67.2%，等同於近七成收入都來自美國消費者。由於當地消費能力穩定、供應鏈成熟，加上中國製造在價格與供貨效率上具備優勢，使美國市場至今仍是跨境賣家最重要的基本盤。

除了美國之外，德國與英國分別占 11.5% 與 10.7%，長期穩居歐洲成熟市場核心地位，而澳洲則以 5.4% 位居第四。四大市場合計包辦中國跨境貿易約 95% 的交易額，顯示全球跨境電商的存量市場已相當集中。

這類成熟市場主要以剛需型商品、標準化產品與長銷爆款為主，商家更傾向透過精細化營運、提高回購率與物流效率來穩定基本營收。

不過，在存量市場逐漸飽和之際，歐洲卻出現新一波高速成長訊號。其中，西班牙與義大利成為增速最快的兩大市場，年增率同樣達到 12.3%，並列全球第一。

報告指出，南歐消費者的網購習慣正快速成形，對中國製造的高性價比商品需求明顯升溫，尤其是家居、服飾與小型 3C 商品最受歡迎。

相較於競爭激烈的美國市場，南歐目前仍處於相對早期階段，不僅市場競爭壓力較小，平台紅利與流量成本也相對友善，成為不少中小型跨境商家積極搶進的新戰場。

業界普遍認為，未來 1 至 3 年內，南歐將是中國賣家最值得優先布局的增量區域。

此外，德國雖然已屬成熟市場，但在高基期之下仍維持 8.3% 年增率，顯示歐洲大型經濟體對中國商品的需求仍持續擴張；法國則以 5.5% 穩健成長，美妝、家居軟裝與輕奢小物等品類被視為後續潛力賽道。

面對全球跨境市場的新變化，業界也開始重新調整經營策略。對穩健型賣家而言，美國、英國、德國與澳洲仍是不可放棄的核心市場，重點在於強化供應鏈效率與穩定既有爆款銷售；對新進賣家而言，西班牙與義大利則提供了較低門檻的切入機會，有望避開美國市場的高度內捲競爭。

至於中大型精品型商家，則傾向採取「雙線並行」模式，在守住既有市場營收的同時，透過小批量新品測試切入歐洲增量市場，以分散區域風險並搶占下一波成長紅利。