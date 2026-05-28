鉅亨網新聞中心 2026-05-28 16:30

為優化外籍來華人員的入境便利性與支付體驗，微信支付與 PayPal 達成全新合作。即日起，外國遊客入境中國時，可直接打開 PayPal 錢包掃描商家的微信支付 QR code，或是出示個人付款碼，即可實現流暢無阻的行動支付體驗。

此舉不僅大幅降低了境外旅客在華消費的門檻，對在地商家而言，更無須更換任何硬體設備或調整既有的收款 QR code，即可輕鬆對接國際客群。

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此項全新功能首階段將對美國用戶開放，未來也規劃逐步推廣至其他國家與地區。

除了 PayPal 的直接串接，外籍旅客目前也能直接在微信中綁定 Visa、Mastercard 等主流國際銀行卡。為了吸引更多境外旅客體驗行動支付的便利。

這項支付升級不僅止於商戶付款，更全面滲透至外籍旅客在華生活的各個場景。

外國旅客現在只需打開微信，搜尋對應的微信小程式，就能一站式搞定公車捷運搭乘、高鐵購票、外送點餐、入境申報、住宿登記以及熱門景區購票等繁瑣流程。在綁定國際卡後，旅客更可以直接在小程式內完成線上支付。

針對外籍人士最擔心的語言隔閡問題，目前的微信小程式已全面支援高達 18 種語言的一鍵翻譯功能，徹底解決「看不懂中文」的痛點，讓頁面閱讀與實際操作都更加流暢順手。