美再向陸企揮刀！FCC擬升級海底電纜監管 美媒點名「這兩家」美企將因此最受惠

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-04 10:40

美國聯邦通訊委員會 (FCC) 周三 (3 日) 宣布，打算進一步緊縮對海底電信電纜的監管。

美再以國安名義出手！FCC擬升級海底電纜監管 陸企遭鎖定封殺 「這兩家」美企最受益(圖:shutterstock)

《路透社》報導，FCC 擬議的新規將使中國企業面臨更嚴格的限制，而「可信的」美國企業則有望從更快捷的審批流程中受益。

‌



FCC 指出，他們將首次要求海底線路終端設備營運商申請許可證，未來營運商若想獲得快速審批資格，就必須採取措施防範所謂「間諜活動」和其他安全事件，並嚴格遵守美國國安和數據安全相關要求。此外，營運商還必須承諾不使用可能構成安全風險的外國設備。

報導指出，海底線路終端設備是海底電纜系統中最關鍵的組成部分之一，負責將海底通訊線路連接至美國陸地通信設施。隨著全球網路流量持續增長，像 Meta、Google 這樣的美國科技巨頭有望從 FCC 的最新舉措中受益，在申請營運新增海底電纜系統時，有望獲得更快速的審批待遇。

事實上，這已不是美國首次以「國家安全」名義對中國海底電纜產業設限。FCC 去年已禁止在海底電纜設施中使用被列入國安威脅名單的企業設備或服務，其中包括知名中國企業。