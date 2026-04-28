鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-04-28 15:42

康和證 (6016-TW) 今 (28) 日對台股近期創高發表看法，康和證總經理陳志豪指出，AI 時代目前僅處在基礎建設的摸索階段，市場趨勢就是向上，而就短期來看，難以判斷今年台股的高點是否已經到達，唯一要擔心的是乖離實在太大。

陳志豪樂觀指出，AI 時代的影響可說是人類發明電的等級，是人類史上重大轉折點，隨著模型修改速度越來越快，人們不斷發掘 AI 可能做的事情，未來將是用 AI 做 AI，而目前，僅處在基礎建設的摸索階段。

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而在資本市場，陳志豪認為，看起來雖轉弱，但是是良性輪動、趨勢仍往上，短線唯一要擔心是正乖離過大，且投資盛宴過後，緊接而來的是殘酷的淘汰賽，有產業上去，但也有產業面臨淘汰。

陳志豪表示，無法預測今年的高點是否已經結束，「以這種漲法，行情短期可能趨緩」，但還看不到明顯讓台股大回檔的壓力，除非是來了黑天鵝。