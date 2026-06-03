鉅亨速報 - Factset 最新調查：Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT - ADR(TLK-US)EPS預估下修至1.24元，預估目標價為21.01元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT - ADR(TLK-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.26元下修至1.24元，其中最高估值1.39元，最低估值1.01元，預估目標價為21.01元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.39(1.41)
|1.49
|2.47
|最低值
|1.01(1.01)
|1.07
|1.12
|平均值
|1.23(1.25)
|1.33
|1.53
|中位數
|1.24(1.26)
|1.33
|1.43
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|89.68億
|93.13億
|92.47億
|最低值
|83.43億
|84.07億
|85.78億
|平均值
|85.74億
|87.83億
|89.27億
|中位數
|85.41億
|87.38億
|89.53億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.75
|1.41
|1.62
|1.50
|1.09
|營業收入
|100.04億
|99.48億
|97.67億
|94.50億
|88.55億
詳細資訊請看美股內頁：
Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT - ADR(TLK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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