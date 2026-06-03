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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT - ADR(TLK-US)EPS預估下修至1.24元，預估目標價為21.01元

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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT - ADR(TLK-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.26元下修至1.24元，其中最高估值1.39元，最低估值1.01元，預估目標價為21.01元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值1.39(1.41)1.492.47
最低值1.01(1.01)1.071.12
平均值1.23(1.25)1.331.53
中位數1.24(1.26)1.331.43

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值89.68億93.13億92.47億
最低值83.43億84.07億85.78億
平均值85.74億87.83億89.27億
中位數85.41億87.38億89.53億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.751.411.621.501.09
營業收入100.04億99.48億97.67億94.50億88.55億

詳細資訊請看美股內頁：
Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT - ADR(TLK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTLK

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