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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT - ADRTLK-US的目標價調降至21.01元，幅度約3.29%

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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT - ADR(TLK-US)提出目標價估值：中位數由21.72元下修至21.01元，調降幅度3.29%。其中最高估值23.22元，最低估值16.82元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT - ADR評價：積極樂觀14位、保持中立3位、保守悲觀0位。

Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT - ADR今(3日)收盤價為16.31元。近5日股價下跌3.29%，標普指數上漲1.21%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股TLK市場預估目標價

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Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT - ADR15.99-1.96%

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