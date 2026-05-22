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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT - ADR(TLK-US)EPS預估下修至1.32元，預估目標價為22.58元

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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT - ADR(TLK-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.36元下修至1.32元，其中最高估值1.45元，最低估值1.13元，預估目標價為22.58元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值1.45(1.45)1.592.47
最低值1.13(1.15)1.211.29
平均值1.29(1.32)1.381.66
中位數1.32(1.36)1.331.58

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值89.68億93.13億95.66億
最低值84.79億86.50億88.24億
平均值87.09億89.21億91.10億
中位數86.96億88.88億90.78億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.751.411.621.501.09
營業收入100.04億99.48億97.67億94.50億88.55億

詳細資訊請看美股內頁：
Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT - ADR(TLK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTLK

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