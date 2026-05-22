鉅亨速報 - Factset 最新調查：Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT - ADR(TLK-US)EPS預估下修至1.32元，預估目標價為22.58元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT - ADR(TLK-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.36元下修至1.32元，其中最高估值1.45元，最低估值1.13元，預估目標價為22.58元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.45(1.45)
|1.59
|2.47
|最低值
|1.13(1.15)
|1.21
|1.29
|平均值
|1.29(1.32)
|1.38
|1.66
|中位數
|1.32(1.36)
|1.33
|1.58
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|89.68億
|93.13億
|95.66億
|最低值
|84.79億
|86.50億
|88.24億
|平均值
|87.09億
|89.21億
|91.10億
|中位數
|86.96億
|88.88億
|90.78億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.75
|1.41
|1.62
|1.50
|1.09
|營業收入
|100.04億
|99.48億
|97.67億
|94.50億
|88.55億
詳細資訊請看美股內頁：
Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT - ADR(TLK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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