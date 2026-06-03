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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對XP Inc - Class A(XP-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.09元下修至2.05元，其中最高估值2.15元，最低估值1.78元，預估目標價為24.29元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.15(2.15)
|2.52
|2.88
|3.31
|最低值
|1.78(1.78)
|1.98
|2.51
|3.31
|平均值
|2.03(2.05)
|2.33
|2.65
|3.31
|中位數
|2.05(2.09)
|2.32
|2.65
|3.31
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|41.44億
|47.00億
|52.88億
|54.07億
|最低值
|38.00億
|41.24億
|44.45億
|54.07億
|平均值
|39.26億
|44.56億
|49.82億
|54.07億
|中位數
|38.80億
|44.86億
|50.10億
|54.07億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.19
|1.25
|1.45
|1.55
|1.75
|營業收入
|23.13億
|26.51億
|30.15億
|32.13億
|33.29億
詳細資訊請看美股內頁：
XP Inc - Class A(XP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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