鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-03 20:20

中國國務院近日發布的新規定，正式將境內個人投資者納入對外投資的定義範圍，這象徵著中國跨境資本流動監管的一大轉變。

北京擴大資本管制 個人境外投資正式納入法規框架 告別「灰色地帶」(圖:shutterstock)

過去，中國的境外直接投資 (ODI) 監管主要聚焦於企業法人，使得個人的海外投資活動長期處於「法律模糊」的灰色地帶。新規的推出旨在填補這一制度空白，特別是針對科技創業者及富裕族群過去透過設立離岸實體進行海外併購、置產或持有公司股權的行為，未來都將面臨更嚴格的合規審查。

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這項政策調整背後，是北京對資金外流規模激增的深切憂慮。數據顯示，去年中國個人、企業及金融機構外流資金估計高達 8,070 億美元，創下歷史新高。

分析指出，新規的一大目標是管理所謂的「紅籌架構」資金循環——即中資企業在海外 (如紐約或香港) 上市後，募集的資金往往留在境外而未匯回國內，形成巨大的外部資本環路。將個人納入監管，將有助於當局更有效地掌控這些資金流向。

然而，這項轉變也引起了散戶投資者的討論與不安。法律專家警告，新規可能成為進一步限制散戶購買外國股票的工具，甚至可能「關上中國投資者購買外國股票的大門」。

事實上，北京近來已對富途證券、老虎證券及長橋證券等無牌照經營的跨境券商進行強力打擊，這反映出官方封堵非正規投資管道的決心。