鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-06-03 13:26

宜鼎 (5289-TW) 今 (3) 日於 COMPUTEX 2026 展示與高通 (QCOM-US) 合作系列產品，除涵蓋高通四個世代的 Dragonwing 處理器 SoC 系列，提供從 20 TOPS 至 700 TOPS 的可擴展運算效能，更展示自主移動機器人 (AMR) 與自動導引車(AGV)，顯現雙方合作的成果。

隨著工業自動化、智慧城市及瑕疵檢測等應用逐漸轉向邊緣 AI，市場對於高能效 AI 推論的需求也持續提升。對於以電池供電的自主移動機器人 (AMR) 與自動導引車 (AGV) 而言，降低功耗對於維持運作續航力與降低散熱成本至關重要，使這項兼具高效能與低功耗的架構，成為新一代部署的理想選項。

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透過 Dragonwing，高通致力於為工業市場提供業界領先的功耗效率與多模態運算能力。此可擴展處理器產品組合涵蓋 Qualcomm Dragonwing IQ8、IQ9、IQ10 與 IQ-X 系列，並提供至 2036 年或更久的產品長期供應支援，協助企業依據需求配置運算基礎架構。

基於此優勢，宜鼎研發「AI on Dragonwing」硬體產品陣容，提供模組、入門開發套件到可直接部署的邊緣系統，並搭配 IQ Studio 軟體工具套件，透過 BSP、效能測試與模型最佳化功能，為客戶簡化從評估到部署的整體流程。

高通產品管理資深副總裁 Shyam Krishnamurthy 表示，Dragonwing 處理器旨在提供業界領先的每瓦效能，並具備長期供貨承諾，為實體 AI 的大規模部署部署奠定穩固基礎。宜鼎在工業邊緣運算整合方面的專業能力，使其成為將 AI on Dragonwing 生態系推向市場的重要合作夥伴。

宜鼎董事長簡川勝強調，公司與高通的技術合作，進一步推進宜鼎在邊緣 AI 世代的產品佈局。結合宜鼎 20 年深耕工業市場的經驗，雙方共同推動硬體、韌體與軟體創新；並以強大的生態系合作，加速讓 AI 技術走向真實場域應用。

宜鼎於攤位現場展示兩項 DEMO。第一項展示以搭載 Dragonwing IQ9 處理器的 EXMP-Q911 模組，在嚴格的 30W 系統總功耗限制內，同步執行卷積神經網路 (CNN) 瑕疵檢測、駕駛監控系統 (DMS)、以及由 VLM 驅動的個人防護裝備偵測等工作流程。該系統實現了僅有 4.4 毫秒的超低平均推論延遲，速度為傳統架構的 2.6 倍，同時最佳化每瓦效能。