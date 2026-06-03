鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-06-03 11:25

面對 AI 浪潮席捲各行各業，和泰集團 (2207-TW) 今年啟動「AI First 全域布局」戰略，將 AI 列為最重要轉型主軸，目標讓服務從「被動回應」進化為「主動預測」，為落實此一願景並匯聚外部創新能量，和泰車今日宣布，2026 和泰 AI 黑客松開跑，目標以 AI 重塑大眾的移動體驗。

和泰黑客松賽事祭出超過百萬元獎金 拚AI創新。(圖：和泰車提供)

和泰車表示，積極打造無縫串聯的智慧移動生態圈，此次以具業界指標性的黑客松賽事為舞台，作為實踐 AI 創意起跑點，今年總獎金規模突破新台幣 100 萬元，最高獎金 30 萬元。

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回顧自 2022 年起舉辦的「和泰 MaaS 黑客松」，前兩屆累計吸引超過 400 組隊伍、近 1400 位參賽者投入，已成為國內結合移動服務與數據應用的創新搖籃。

和泰車表示，今年為深刻呼應集團 AI First 戰略，特別將旗下所有品牌納入出題範圍，從過往的 iRent、yoxi、去趣等 MaaS 服務，擴大納入 TOYOTA、Lexus、HINO 三大核心車輛品牌，七大命題包括有 TOYOTA、Lexus 的智慧顧客體驗、 HINO 的商用車聯網升級，以及 iRent、yoxi 的移動服務創新、去趣 eSIM 的全旅程智慧銷售與服務挑戰等，代表產業轉型最前線的關鍵課題。

本屆賽事和泰進一步與 Google Cloud 合作，雙方共同為參賽團隊備齊強大的技術後盾，Google Cloud 將提供線上學習資源及雲端運算環境供參賽隊伍申請，團隊可運用 Google Cloud AI 與雲端服務，將想法落地實踐。