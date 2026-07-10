鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-10 09:45

PCB 廠績優生健鼎科技 (3044-TW) 在 2026 年以來營收及獲利有淡季不淡的積極表現，健鼎今 (10) 日公布最新營收資訊顯示，2026 年 第二季營收以 248.57 億元改寫首季的 209.64 億元新高紀錄，再度登頂，季增 18.57%，年增 38.84%，同時，在經濟規模的擴大之下，有利於第二季毛利率明顯再較第一季的 26.51% 明顯攀升。

健鼎 2026 年 6 月營收 80.02 億元，較上月創新高的 86.54 億元減少 7.54%，年增 41.97%，2026 年 第二季營收以 248.57 億元再創新高，季增 18.57%，年增 38.84%，2026 年 1-6 月營收 458.22 億元，年增 30.8%。

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健鼎主管指出。6 月的出貨量下滑主要來自於季底的 EMS 廠盤點所造成，而在市場需求正旺同時，EMS 廠在 6 月的的拉貨意願走疲，深究其中有重要原因是來自部分零組件的缺料引起。

同時，健鼎規劃今年的資本出估突破 100 億元，將改寫歷年新高水準。閼大舉增加在湖北仙桃及越南新廠的投資，估全年資本支規劃的資本出估突破 100 億元，超越歷年最高的 80 億元水準，改寫新高水準。

健鼎科技 2026 年首季財報，營收 209.64 億元，毛利率 26.51%，季增 1.04 個百分點，年增 1.54 個百分點，首季稅後純益 29.46 億元改寫歷年同期新高，季增 19.22%，年增 25.06%，每股純益 5.61 元。而在第二季營收再向上攀升同時，預估健鼎的第二季毛利率明顯再較第一季的 26.51% 明顯攀升。

健鼎科技各應用產品中伺服器及記憶體相關產品需求強勁，訂單能見度已拉長至下半年，PCB 大廠多數朝 GPU、ASIC 高階 AI 伺服器供應，一般伺服器訂單已明顯外溢至健鼎科技，加上記憶體模組用板報價已逐步反應金價，兩者訂單成長力道明顯優於原市場預期。

健鼎科技是蘋果 PCB 供應鏈，生產的 PCB 應用集中在記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車等應用，是華為、三星及小米手機的 PCB 板供應商，生產基地包括台灣平鎮、江蘇省無錫及湖北省仙桃。目前並已完成越南同奈省的日系 PCB 廠購併案，也進行另一越南周德新廠的投資案，並且已經接近完工。