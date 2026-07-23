鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-23 15:48

製鞋廠鈺齊 - KY(9802-TW) 今 (22) 日公布最新自結獲利資訊，2026 年第二季稅後賺 1.79 億元，季增 0.35%，年減 40.76%，單季每股純益 0.89 元，2026 年上 半年稅後純益 3.57 億元，年減 35.3%，每股純益爲 1.78 元。

製鞋廠鈺齊 - KY2026 年上半年營收爲 89.33 億元，年增 0.37%，越南營收占比高達 65.98%，成為第一大產值地區，預估 2026 年下半年鈺齊 - KY 整體業績將優於上半年表現。

‌



鈺齊 - KY 在 2026 年第二季營收 52.59 億元，毛利率 13.94%，季減 1.91 個百分點，年減 4.55 個百分點，單季稅後純益 1.79 億元，季增 0.35%，年減 40.76%，單季每股純益 0.89 元。

鈺齊 - KY 在 2026 年 1-6 月營收 89.33 億元，毛利率 18.73%，年減 4.01 個百分點，稅後純益爲 3.57 億元，年減 35.3%，每股純益爲 1.78 元。

鈺齊 - KY 在 2026 年第二季營收達 52.59 億元，已展現產能加速提增的初步成果，不僅創 3 年半以來的單季營收新高，更較第一季 36.75 億元大增 43.1%。2026 年上半年累計營收達 89.33 億元，略與去年同期 89.00 億元持平。2026 年估首季合併營收為全年低點，邁入第二季之後，集團產銷營運規模，將可呈現增長之勢，若依近期量產接單趨勢與產能建置規劃，鈺齊 - KY 指出，2026 全年「總產值」將較 2025 年正向增長的企圖展望不變，下半年產值動能可望優於上半年。

鈺齊 - KY 在 2026 年上半年營運成果稅後純益 3.57 億元，稅後每股純益為 1.78 元，若排除業外匯兌干擾（影響數 - 0.11 元），則每股純益為 1.89 元。再觀察各項比率指標，營業毛利率 14.72%，營業利益率 5.03%，且在嚴謹落實精實管理下，營業費用率仍精準控管在 9.69%，本業營運仍具底蘊真實力。

鈺齊 - KY 的代工品牌方面，集團量產代工家數已逾 50 家，其中前三大佔比將近 5 成，前 10 大占比已逾 8 成，前 20 大佔比則逾 9 成，集團多品牌接單之營運策略主軸不變。另關於各國產值比重，越南、柬埔寨、中國及印尼占比分別為 65.98%、20.15%、11.56% 及 2.31%；關於銷售地區 (品牌客戶指定目的地) 營收占比，上半年仍是以大歐洲地區為主達 46.43%，居次的大美洲地區爲 35.45%，其中美國為 25.48%，大亞洲地區則為 17.15%。

鈺齊 - KY 指出，鈺齊集團自 2024 年中以來，便即著手加速優化全球產能配置，且為滿足客戶需求進而提供更為穩固的具體基礎與誠信承諾，越南及印尼的新設廠區也已在 2025 下半年陸續量產試作，而在首季因傳統年節而放慢招聘增產之後，第二季已開始再積極拉升產銷規模，第二季新廠產能佔占比已較第一季明顯增長。