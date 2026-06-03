從AI受害者變受益者？Palo Alto執行長：企業搶問如何防AI攻擊 資安需求爆量

鉅亨網編譯許家華 2026-06-03 10:30

在人工智慧 (AI) 快速普及的背景下，企業面臨的網路安全威脅正以前所未有的速度升級。資安龍頭 Palo Alto Networks (PANW-US) 執行長 Nikesh Arora 表示，AI 驅動的攻擊手法愈來愈複雜，迫使企業加大資安投資力度，而這股需求浪潮正帶動公司客戶諮詢量大幅攀升。

（圖：REUTERS/TPG）

Arora 於 CNBC 節目《Mad Money》受訪時表示，今年稍早市場曾擔心生成式 AI 模型將衝擊軟體即服務 (SaaS) 產業，甚至出現所謂的「SaaSpocalypse」論調，但就資安產業而言，這種擔憂已被證明言過其實。

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他直言，AI 並未削弱資安產業的重要性，反而讓企業更加重視網路防護能力。隨著 AI 技術被駭客用於自動化攻擊、社交工程詐騙、惡意程式生成與漏洞挖掘，企業對防禦工具與安全顧問服務的需求持續增加。

Palo Alto 最新公布的季度財報也反映出這股趨勢。公司當季營收達 30 億美元，較去年同期成長 31%；經調整後每股盈餘 (EPS) 為 0.85 美元，雙雙優於市場預期，並同步上調全年財測。

財報公布後，市場進一步認為 AI 將重創資安產業的疑慮已逐漸消散。近期包括 Palo Alto Networks 及同業 CrowdStrike (CRWD-US) 等資安類股股價均強勁反彈，收復今年稍早因 AI 競爭疑慮所造成的大部分跌幅。

Arora 透露，企業對 AI 風險的憂慮正快速升高。過去幾周內，Palo Alto 已收到約 1,200 家客戶主動提出的諮詢需求，希望了解如何因應快速演變的 AI 威脅環境。

其中，公司已完成約 800 場客戶會議，另有約 400 場仍在安排中。

Arora 指出，作為比較，Palo Alto 去年全年總共舉辦約 1,200 場客戶會議，而今年僅過去 12 周就已完成 800 場，顯示企業對 AI 資安議題的關注程度出現爆發式成長。

他表示，客戶如今關心的不只是解決當前問題，而是希望提前了解未來數年可能出現的新型 AI 攻擊模式，並建立長期防禦能力。

「企業不只想解決今天的問題，他們更希望知道未來的 AI 威脅會是什麼，以及現在該如何準備。」Arora 說。

近年來，AI 技術被廣泛應用於網路攻擊領域。包括自動化釣魚郵件、深偽 (Deepfake) 影音詐騙、AI 生成惡意程式碼，以及透過大型語言模型執行社交工程攻擊等新型威脅層出不窮。多家研究機構預估，未來數年 AI 驅動的網路犯罪規模將持續快速擴張。

面對市場擔憂 AI 可能讓部分傳統軟體服務失去競爭力，Arora 則認為，Palo Alto 反而是 AI 時代的受益者。

他強調，公司本質上是提升網路安全能力的提供者，而不是 AI 浪潮下的受害者。

「我們是更好資安環境的推動者，我們不是 AI 的受害者。」Arora 表示。

值得注意的是，CNBC 投資俱樂部 (CNBC Investing Club) 旗下慈善信託基金目前同時持有 Palo Alto Networks 與 CrowdStrike 股票。由於 Palo Alto 財報優於預期，該俱樂部也在財報公布後上調對 Palo Alto 股票的目標價。