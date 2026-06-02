Palo Alto財報優預期盤後一度大漲12% AI威脅升溫帶動資安需求

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-03 07:20

《CNBC》報導，Palo Alto Networks(PANW-US) 周二 (2 日) 公布的 2026 會計年度第三季財報優於華爾街預期，反映隨著 AI 帶來的新型威脅增加，企業對先進資安工具的需求持續升溫。

Palo Alto財報優預期盤後一度大漲，AI威脅升溫帶動資安需求(圖：Shutterstock)

財報公布後，Palo Alto 股價盤後一度大漲 12%，但隨後漲幅收斂，接近平盤。

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Q3 財報關鍵數據 v.s. LSEG 預估

營收：30 億美元 v.s. 29.4 億美元

調整後 EPS：0.85 美元 v.s. 0.80 美元

Palo Alto 表示，第三季營收年增 31%，其中包含近期收購 CyberArk 與 Chronosphere 貢獻的 3.88 億美元營收。

不過，公司第三季淨損 1.77 億美元，約每股虧損 0.22 美元。去年同期則為淨利 2.62 億美元、每股盈餘 0.37 美元。

此次財報優於預期的背景，是市場已調降對公司的預估值。Palo Alto 今年 2 月發布的財測不如市場預期，當時曾令投資人失望。

上調財測

Palo Alto 發布優於市場預期的第四季展望。公司預估第四季營收將介於 33.5 億至 33.6 億美元，高於市場預估的 32.8 億美元。同時上調全年財測，預估全年營收將達 114.2 億至 114.3 億美元。

執行長 Nikesh Arora 在聲明中表示，「AI 尖端技術的最新進展，已大幅提升企業對資安的急迫感，也重新定義未來數年資安產業的發展方向。」

受惠於企業加大資安投資，Palo Alto 股價今年以來已上漲逾 60%，本季累計漲幅更超過 80%。市場愈來愈擔心，具備發掘軟體漏洞能力的先進 AI 工具，將迫使企業投入更多資源保護資訊安全。

今年稍早，市場曾擔憂 AI 將大幅顛覆軟體產業，包括資安領域，因此拖累相關類股走低。

不過 Arora 在財報會議上表示，這類憂慮被過度誇大，甚至直言資安產業的「SaaS 末日論 (SaaSpocalypse)」已經死亡。

AI 代理可能帶來前所未見的攻擊能力

Arora 透露，自從公司推出 Mythos 模型後，已有超過 1,200 家客戶主動聯繫 Palo Alto。過去六周，公司也舉行了 800 場會議，協助客戶因應 AI 帶來的變化。

他表示，「未來幾年，我們預期代理型 AI 將具備前所未見的自主執行能力，能夠自行掃描系統環境、生成客製化攻擊程式，並以機器速度協調完整攻擊行動，而無需人類介入。這就是現代威脅環境的發展方向。」

面對代理型 AI 可能讓駭客發動更快速、更複雜的攻擊，Palo Alto 及同業正透過併購擴大 AI 資安能力。過去一年內，Palo Alto 以 250 億美元收購以色列身分安全平台 CyberArk。

其他重要收購案還包括 KOI Security、AI 觀測平台 Chronosphere 及 Protect AI。此外，公司上個月將 CyberArk 重新命名為 Idira。

Palo Alto 也是 Anthropic「Project Glasswing」計畫的早期合作夥伴之一。該計畫在限制 Mythos 模型對外開放的同時，讓部分合作夥伴測試其可能帶來的資安風險。