華擎總座坦言消費性板卡市況差但不會更差了 全年出貨減幅控制3成內

鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-22 10:48

華擎 (3515-TW) 總經理暨永擎 (7711-TW) 董事長許隆倫在永擎股東會後接受訪問時指出，今年板卡市場表現確實不佳，目前主機板與顯示卡出貨量年減大約達到 25% 至 30%。不過他強調「目前已經是最壞的時間點，市場不會再更差」。隨著下半年買氣微幅回溫，華擎希望全年出貨量跌幅能控制在三成以內，整體營運將呈現下半年優於上半年的趨勢。

圖為華擎總經理暨永擎董事長許隆倫。(鉅亨網記者吳承諦攝)

在關鍵零組件報價方面，DRAM 與 SSD 價格相較去年第二季低點已出現數倍暴漲。目前 16G 與 1TB 模組價格仍維持在 150 至 180 美元的高檔。許隆倫預期，一到兩年內價格很難回到過去不到 3、40 美元的低點。由於原廠對伺服器後市充滿信心，導致整體態度強硬而不願跌價，這種高成本環境也引發終端客戶先前買氣縮手的困境。

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針對不同產品線的平均售價與毛利表現，主機板與顯示卡將呈現分歧走勢。主機板由於缺乏新產品刺激，且本身沒有搭載記憶體而無法轉嫁相關成本，導致平均售價不會成長，出貨量的衰退與營收衰退幅度基本同步，大約落在三成左右。

顯示卡則呈現不同氣象，受惠於顯示記憶體晶片成本成功轉嫁，顯示卡的平均售價反而會逆勢上升。不過受到市場競爭與成本擠壓影響，顯示卡毛利率到了第二季會稍微下滑，呈現平均售價升、毛利率降的結構，預估顯示卡全年營收將年減 15% 至 20%。

回顧筆電市場市況，過去一年筆電因供過於求導致市場出現殺價競爭。不過從去年第四季到今年第一季，隨著記憶體庫存價值回升、通路促銷補貼大幅減少，加上供應量不再過剩，多數廠商的筆電獲利已明顯好轉，順利重回賺錢軌道。