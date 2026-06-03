鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-03 17:40

Perplexity 執行長 Aravind Srinivas 周三 (2 日) 表示，能夠從人工智慧 (AI) 所消耗的能源中創造最大經濟價值的公司，最終將取得最高估值。

Perplexity CEO點破AI競爭核心 長期勝負取決於一項指標 (圖:Shutterstock)

Srinivas 解釋，未來的贏家將是那些能夠提供「每瓦特、每用戶所創造的最大價值」的企業。

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他接受 CNBC 訪問時表示：「誰能夠在精確度、延遲、成本、隱私與智慧能力之間取得最佳平衡，並最大化這個目標，誰就會勝出，這將是長期勝負關鍵。」

所謂 token，是指 AI 模型可處理的基本資料單位。當 AI 聊天機器人執行任務時，會將內容拆解成 token，每個 token 的處理都需要消耗能源。

Srinivas 認為，未來關鍵在於哪家公司能以最少能源，產出最高經濟價值。他說：「因此，有些模型供應商看起來能透過高價模型賺很多錢，但那只是短期營收成長。」

Perplexity 正加碼投入「代理式 AI」(agentic AI)，這類系統能執行比單純問答更複雜的任務。該公司今年 2 月推出 Perplexity Computer，號稱能長時間執行複雜任務的 AI 代理。

雖然 Perplexity 本身也開發一部分模型，但其主要產品會與 Anthropic 等 AI 公司的模型整合，其中一點重點在於提升效率以達到最佳輸出，同時降低能源消耗。為此，該公司周二推出可扮演「協調器」角色的「Perplexity Personal Computer」。

Srinivas 說：「資料中心正在進入你的筆電。」關鍵在於建立一個 AI 作業系統，能將所有功能整合在單一系統中。

Perplexity 周三表示，旗下 Personal Computer 產品將支援 Windows 作業系統，可連結 Word、Outlook 以及用戶裝置中的檔案。該產品先前已在 Apple Mac 平台推出。

Srinivas 表示，Perplexity 目標是建立一個「可持續、具長期優勢」的平台，並強調這是一個「協調問題」。

Perplexity 正面臨來自 OpenAI、Anthropic 與 Google 的競爭壓力，各家都在強化 AI 代理能力。

Perplexity 目前估值約 200 億美元，仍遠低於 Anthropic 接近 1 兆美元與 OpenAI 超過 8500 億美元的估值。Anthropic 本周已秘密遞交美國首次公開發行 (IPO) 申請，顯示 AI 資本市場競爭升溫。

儘管 Perplexity 的產品已擴展至微軟 (MSFT-US) 與蘋果 (AAPL-US) 平台，但這兩家公司也正在打造自己的 AI 代理系統。微軟周二發布新的 AI 模型，減少對 OpenAI 依賴並降低開發成本，蘋果則正在開發採用 Google AI 模型的新版本 Siri。

Srinivas 表示，儘管大型科技公司會自行發展 AI，但 Perplexity 的「跨平台策略」將有助於競爭，「我們正在打造最具通用性的作業系統，能跨模型、跨晶片、跨作業系統、跨硬體與不同裝置運行。」

他指出，這種「中立的協調層」正是 Perplexity 的核心優勢。