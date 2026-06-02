鉅亨速報 - Factset 最新調查：波音(BA-US)EPS預估上修至-0.16元，預估目標價為275.00元
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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對波音(BA-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.16元上修至-0.16元，其中最高估值1.16元，最低估值-1.17元，預估目標價為275.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.16(1.16)
|6.8
|12.8
|16.6
|最低值
|-1.17(-1.17)
|2
|3.77
|4.84
|平均值
|-0.15(-0.15)
|4.11
|7.83
|10.98
|中位數
|-0.16(-0.16)
|4.09
|7.72
|11.18
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1,034.10億
|1,178.57億
|1,345.69億
|1,362.61億
|最低值
|935.99億
|1,067.88億
|1,143.60億
|1,277.26億
|平均值
|977.42億
|1,121.42億
|1,230.49億
|1,330.81億
|中位數
|975.87億
|1,129.11億
|1,243.52億
|1,338.29億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-7.15
|-8.30
|-3.67
|-18.36
|2.48
|營業收入
|622.86億
|666.07億
|777.94億
|665.18億
|894.62億
詳細資訊請看美股內頁：
波音(BA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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