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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Madison Square Garden Sports Corp - Class A(MSGS-US)EPS預估上修至-0.35元，預估目標價為414.50元

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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Madison Square Garden Sports Corp - Class A(MSGS-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.49元上修至-0.35元，其中最高估值-0.06元，最低估值-0.61元，預估目標價為414.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-0.06(-0.06)0.161.060.57
最低值-0.61(-0.61)-2.04-0.390.56
平均值-0.35(-0.4)-0.510.220.57
中位數-0.35(-0.49)-0.490.230.57

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值11.29億10.76億11.22億11.52億
最低值9.94億10.37億10.68億11.10億
平均值10.76億10.50億10.94億11.31億
中位數10.73億10.46億10.93億11.31億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.582.111.902.45-0.93
營業收入4.16億8.21億8.87億10.27億10.39億

詳細資訊請看美股內頁：
Madison Square Garden Sports Corp - Class A(MSGS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMSGS

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