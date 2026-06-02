〈COMPUTEX〉雙鴻林育申：明年CDU總出貨上看2000台 IHS已量產供貨給美系客戶

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-06-02 12:16

雙鴻 (3324-TW) 參展 Computex 2026，董事長林育申今 (2) 日接受媒體訪問，指出明年 CDU(冷卻分配單元) 出貨將持續成長，預估明年 In-Rack CDU 與 In-Row CDU 總計出貨上看 2000 台。另外，IHS(整合式散熱器) 也已量產並出貨給美系客戶。

雙鴻林育申：明年CDU總出貨上看2000台，IHS已量產供貨給美系客戶。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

林育申表示，In-Rack CDU 與 In-Row CDU 今年上半年開始出貨，預期下半年開始逐步放量計，不過全年出貨約幾百台，明年整體出貨將上看 2000 台，其中，In-Row CDU 出貨量將高於 In-Rack CDU。

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不過林育申也點出，電力供應將是生產 In-Row CDU 最大挑戰，倘若電力供應不足，可能造成在測試上遇到困難。他並指出，目前 In-Rack CDU 與 In-Row CDU 主要都在台灣生產，但也規劃未來將一部分移至泰國生產。

另外，林育申透露，IHS 克服大量大量生產的瓶頸，已開始量產並供貨給美系客戶，主要在泰國生產。