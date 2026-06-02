鉅亨網編輯林羿君 2026-06-02 10:32

黃仁勳訪韓有新行程！首登綜藝節目《You Quiz》引爆話題。(圖:shutterstock)

據悉，此次是黃仁勳首度出演綜藝節目，無論在韓國或海外都屬首秀，消息一出立刻登上韓網熱搜。

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製播該節目的電視台高層 CJ ENM 經營主管南承勇（남승용，音譯）表示，節目將呈現黃仁勳從一名洗盤子少年，一路成為全球市值第一企業執行長的奮鬥歷程，以及他洞察 AI 時代趨勢、前瞻未來發展的眼光，並分享他對未來人才樣貌的看法等人生故事。節目內容預計將於本月播出。

黃仁勳周一 (1 日) 晚間在舉辦「韓國夥伴之夜」，宴請三星電子、SK 海力士、LG 集團、Naver 及斗山集團（Doosan）等韓國供應鏈夥伴。

他表示，韓國多年來一直是輝達的重要合作夥伴，今年不僅輝達表現亮眼，韓國合作企業也繳出優異成績單，因此希望藉由這次聚會親自向夥伴表達祝賀與感謝，並共同為下半年及明年的業務發展預作準備。