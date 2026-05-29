鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-29 17:16

PC 品牌技嘉 (2376-TW) 以「ENTER INFINITY」為主題參展 COMPUTEX 2026，完整展示主機板、顯示卡、PC 零組件、筆記型電腦、電競螢幕與電腦周邊等全系列消費性產品陣容。適逢技嘉成立 40 週年，本次展出不僅展現品牌四十年來持續引領產業創新的技術實力，也揭示技嘉在 AI 科技、沉浸式電競體驗、美學設計與智慧運算上的全新篇章。

技嘉以ENTER INFINITY主題參展COMPUTEX 2026 全面展現AI生態系與沉浸式電競體驗。(圖：技嘉提供)

邁入成立 40 週年的技嘉，以「ENTER INFINITY」為核心主題，不僅象徵品牌承襲四十年來累積的技術實力與創新能量，更代表邁向 AI 新世代與無限未來的發展方向。

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展會現場將完整展示 AI 技術如何深度整合至技嘉產品生態系中，涵蓋智慧效能調校、地端 AI 運算，以及 AI 強化使用體驗等面向。從 AI 驅動的效能與創作者工作流程優化，到 AI PC 與邊緣 AI 應用，技嘉透過軟硬體整合，加速 AI 應用落地至遊戲、創作、生產力與日常使用情境。

歡慶成立 40 週年，技嘉亦首度推出限定版 INFINITY 系列產品，涵蓋主機板、顯示卡、機殼與電腦周邊產品。由技嘉旗下高階電競品牌 AORUS 領軍，INFINITY 系列結合紀念性設計元素與高效能硬體技術，展現技嘉持續追求極致效能、設計美學與使用體驗的品牌精神，迎向次世代遊戲與智慧運算時代。

除了 INFINITY 系列產品外，技嘉也將帶來完整的 AI 與電競產品展示。AI 生態系涵蓋個人電腦、筆記型電腦、AI BOX 與 AI TOP 解決方案，能在多種情境下提供本地 AI 加速、可擴展的 AI 工作流程，以及智慧系統優化。