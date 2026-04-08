鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-08 09:50

隨著 AI 與高效能運算 (HPC) 需求快速擴張，帶動先進封裝技術升級，志聖工業 (2467-TW) 攜手均豪 (5443-TW)、均華 (6440-TW) 及東捷 (8064-TW) 組成 G2C + 聯盟，以「Win as One Team」核心精神，在今 (8) 日開展的 Touch Taiwan「電子生產製造設備展」中亮相展示其協作型設備平台整體實力。

這也是東捷加入 G2C + 聯盟後的首次與團隊公開參展。

‌



志聖指出，G2C + 以「Alliance Engine」為架構，聯盟總人數已逾 2200 人，研發人力占比達 40%，整合貼合、熱製程、檢測、雷射與研磨等關鍵核心技術，跨公司分工與即時協作，形成如同單一團隊般的高效率運作模式。在此次展出聚焦 TGV（Through Glass Via）、FOPLP（扇出型面板級封裝）、Micro LED 及翹曲控制（Warpage Solution）等關鍵技術，全面對應 CoWoS、FOWLP 與 AI/HPC 晶片製造需求。