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台積電供應鏈志聖Q1營收及純益創新高 稅後純益4.67億元EPS 3.06元

鉅亨網記者張欽發 台北

PCB 及半導體設備廠志聖工業 (2467-TW) 在 2026 年以來訂單滿滿，志聖今 (13) 日公布最新自結獲利 資訊，2026 年第一季自結稅後純益 4.67 億元，季增 78.92%，年增 2.1 倍，每股純益達 3.06 元。

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志聖總經理梁又文。(鉅亨網記者張欽發攝)

台積電 (2330-TW) 供應鏈的志聖在 2026 年第一季自結營收入為 22.62 億元，創新高，季增 29.46%，年增增 72.75%。


志聖邁向「Win as One Team」精神，共築南台灣 S 廊道先進封裝鑽石鏈，志聖工業以每股 50.88 元投入 10.176 億元，以策略投資人身分認購東捷科技 (8064-TW) 私募普通股共 2 萬張，將以持股 10.82% 成爲東捷成最大法人股東。

隨著 AI 與高效能運算 (HPC) 需求快速擴張，帶動先進封裝技術升級，志聖工業攜手均豪 (5443-TW)、均華 (6640-TW) 及東捷組成 G2C + 聯盟。

志聖指出，聯盟研發能量將顯著增加 200 名以上的優秀高階工程師，這將有效建立與客戶在嘉義、台南、高雄等地的快速協作機制。並在 G2C+ 聯盟正式串連起台灣西部北、中、南的地理優勢，建立起一個涵蓋「研發、製造、服務」全方位的「先進封裝鑽石鏈」設備平台。 


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志聖台積電EPS營收均豪均華

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