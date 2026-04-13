台積電供應鏈志聖Q1營收及純益創新高 稅後純益4.67億元EPS 3.06元

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-13 16:50

PCB 及半導體設備廠志聖工業 (2467-TW) 在 2026 年以來訂單滿滿，志聖今 (13) 日公布最新自結獲利 資訊，2026 年第一季自結稅後純益 4.67 億元，季增 78.92%，年增 2.1 倍，每股純益達 3.06 元。

志聖總經理梁又文。(鉅亨網記者張欽發攝)

台積電 (2330-TW) 供應鏈的志聖在 2026 年第一季自結營收入為 22.62 億元，創新高，季增 29.46%，年增增 72.75%。

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志聖邁向「Win as One Team」精神，共築南台灣 S 廊道先進封裝鑽石鏈，志聖工業以每股 50.88 元投入 10.176 億元，以策略投資人身分認購東捷科技 (8064-TW) 私募普通股共 2 萬張，將以持股 10.82% 成爲東捷成最大法人股東。

隨著 AI 與高效能運算 (HPC) 需求快速擴張，帶動先進封裝技術升級，志聖工業攜手均豪 (5443-TW)、均華 (6640-TW) 及東捷組成 G2C + 聯盟。