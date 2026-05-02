鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-02 10:39

連鎖超商龍頭統一超 (2912-TW) 30 日重磅公告，將斥資逾 20 億元入主台灣 LOPIA ，部分消費者憂心統一集團的零售版圖再擴張，恐影響定價，但事實上，若能藉由統一龐大的物流和通路，將讓 LOPIA 在台版圖擴張更具後援，而 7-ELEVEN、家樂福超市甚至是統一體系的百貨導入部分品項，也將增添既有通路的產品差異性，並讓 LOPIA 的生鮮熟食產品更快速且廣泛觸及消費族群，完成三贏局面。

統一超將入主 LOPIA 的消息震撼超市零售圈，原因在於，統一集團旗下已有全台第二大規模的家樂福超市和量販店、定位為歐系中高端超市的 Mia C"bon，合計超過 250 家，而全台最大的連鎖超商 7-ELEVEN 更超過 7200 家。

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在此龐大的通路體系下，統一超仍維持強力擴張策略，將向 LOPIA 取得其於台灣新設立的兩間公司 (名稱待定) 部分股權，包括零售超市公司 51% 股權、食品加工公司 49% 股權，合計交易總金額共 102.72 億日元 (約新台幣 20.54 億元)。

觀察此原因可能在於，國人熱愛日本深度旅遊的程度長年不減反增，而 LOPIA 是第一個登台的純日系超市，快速在台打開知名度和話題性，統一集團可藉由 LOPIA 的特殊定位，再觸及不同的客群，而旗下 7-ELEVEN、家樂福超市也能藉由導入日系超市產品，進一步做出與同業間的差異化。

另一方面，LOPIA 豐富的日系熟食、日本和牛等生鮮品項，也能藉由超商體系，更快速去化、維持高鮮度、降低成本等。

對於消費者疑問，LOPIA 恐怕因此難維持原本的純日系氛圍，台灣 LOPIA 日籍總經理水元仁志曾在社群平台表態，與統一策略型合作可更快解決在台展店快速面臨的問題，例如大量資金需求、物流體系、制度合規、集中加工中心產能等。

而 LOPIA 也期待，透過 7-ELEVEN 門市將商品配送到未能展店覆蓋的區域。

LOPIA 於 2023 年插旗台灣市場，定位為「日本專賣型超市」，主打日本和牛、現做多元的熟食等，全台已有 11 家店點，主要開在人口密集地區的中大型購物中心內，市場一般解讀主要競爭的連鎖超市對手有遠東集團的 City Super、微風集團的 Breeze Super 等。