鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-05-25 08:51

俄羅斯第三次動用「榛樹」彈道飛彈打擊烏克蘭境內目標，報復烏克蘭攻擊盧甘斯克地區一所學校。

俄羅斯國防部 24 日（周日）宣布，為回應烏克蘭對民用設施的「恐怖襲擊」，俄軍對烏克蘭軍事指揮機構、空軍基地及國防工業企業發動大規模打擊。

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俄軍動用了「榛樹」彈道飛彈、「伊斯坎德爾」空射彈道飛彈、「匕首」高超音速飛彈、「鋯石」巡航飛彈，以及多型空基、海基、陸基巡航飛彈和攻擊型無人機。「所有預定目標均被擊中。」

據《今日俄羅斯》報導，在俄軍發動襲擊之前，普丁總統責成國防部提交報復性打擊方案。

據俄方介紹，烏軍 22 日使用無人機襲擊盧甘斯克地區一所職業學校，造成 21 人死亡、42 人受傷，死者多為年輕女孩。俄方稱，這是一次蓄意「恐怖主義行徑」。

烏軍稱，嚴格遵守國際人道主義法和戰爭慣例，僅打擊軍事設施。不過，普丁強調，該地區沒有任何軍事設施。

「榛樹」是俄羅斯研製的新型高超音速中程彈道飛彈，可攜帶核彈頭，能以 10 馬赫的速度攻擊目標。普丁曾表示，「目前尚無法攔截這種飛彈」，大規模使用此類飛彈的威力「堪比核武」。

據烏克蘭媒體 24 日報導，俄軍向烏克蘭首都基輔附近的白采爾科維地區發射「榛樹」飛彈，影片顯示成串明亮物體迅速從空中墜落。

同日烏克蘭總統澤倫斯基在 X 平台上說，本輪俄軍襲擊造成至少 83 人受傷，另有人員遇難。俄方共計發射 90 枚各型飛彈，包含 36 枚彈道飛彈，同時投入 600 架無人機協同打擊。