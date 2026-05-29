鉅亨網編譯許家華 2026-05-30 04:00

俄羅斯無人機首度擊傷北約成員國平民。羅馬尼亞政府表示，一架俄軍無人機在攻擊烏克蘭期間闖入羅馬尼亞領空，並撞擊鄰近烏克蘭邊境的加拉茨 (Galati) 一棟 10 層公寓大樓，造成一名婦女與一名孩童輕傷。

北約 (NATO) 隨後強烈譴責俄方行為「魯莽且危險」，並重申將保衛「每一寸盟國領土」，事件也讓俄烏戰爭外溢至北約邊境的憂慮再度升高。

‌



羅馬尼亞國防部指出，雷達在當地時間周五凌晨偵測到一架俄羅斯無人機自烏克蘭方向進入羅馬尼亞領空，飛行約 4 分鐘、距離約 10 公里。由於飛行高度極低，雷達難以即時鎖定目標。當局緊急派遣 2 架 F-16 戰機與軍用直升機升空監控，並授權飛行員在不危及居民區的前提下擊落無人機。

事故發生於靠近烏克蘭邊境的加拉茨市。現場照片顯示，大樓頂樓磚牆遭嚴重燒毀，爆炸衝擊波擊穿其中一戶公寓。當地緊急單位表示，除一對母子輕傷送醫外，另有 2 人因驚恐發作接受治療，整棟大樓共 70 人被迫撤離。

羅馬尼亞副內政部長阿拉法特 (Raed Arafat) 表示，無人機爆炸波及兩處樓梯間、一座電梯井，並損毀 5 輛汽車。另有電線桿及附屬建築受損。羅馬尼亞軍方將領馬克西姆 (Gheorghe Maxim) 坦言，美國提供的 Merops 反無人機系統雖已部署，但尚未與國家防空網全面整合，加上市區人口密集，因此不適合直接攔截。

北約秘書長呂特 (Mark Rutte) 與羅馬尼亞總統丹 (Nicusor Dan) 通話後，在社群平台 X 發文表示，「俄羅斯魯莽行為對所有人都構成危險」，並強調北約已準備好保衛所有盟國領土。他雖未提及是否啟動《北大西洋公約》第五條共同防禦條款，但表示北約將持續提升對無人機等威脅的防禦與嚇阻能力。

美國駐北約大使惠塔克 (Matthew Whitaker) 也譴責這次「魯莽入侵」，重申美國將保衛北約每一寸領土。不過，美國總統川普近期曾多次質疑美國是否應無條件履行北約集體防禦義務，並表示僅會保護達成軍費目標的盟國，甚至暗示可能退出北約，引發歐洲盟友不安。

儘管如此，美國共和黨內多名親北約議員仍公開批評俄羅斯。共和黨聯邦眾議員培根 (Don Bacon) 指出，美國國防部長赫格塞斯 (Pete Hegseth) 削減駐羅馬尼亞美軍部署的決定，恐向俄羅斯釋出「軟弱訊號」，進一步助長侵略行為。

事件發生後，羅馬尼亞宣布關閉俄羅斯駐康斯坦察 (Constanta) 領事館，並驅逐領事。俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃 (Maria Zakharova) 則反駁相關指控，稱「俄羅斯無人機飛越歐洲」的說法毫無根據，並警告莫斯科將迅速回應布加勒斯特的決定。

俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫 (Dmitry Medvedev) 則進一步對歐洲發出威脅。他表示，無人機未來仍會持續飛入歐洲國家領空，讓歐洲民眾「難以安睡」。

羅馬尼亞與烏克蘭接壤長達 650 公里。自俄羅斯 2022 年全面入侵烏克蘭、並開始加強攻擊多瑙河沿岸港口後，羅馬尼亞已通報至少 28 次俄軍無人機侵犯領空事件。去年 9 月 9 日至 10 日夜間，更有超過 20 架俄軍無人機一度進入波蘭領空，成為俄烏戰爭以來最嚴重的北約領空入侵案例之一。

近幾周來，烏克蘭無人機也曾偏離航線進入波羅的海國家領空，加劇區域緊張情勢。羅馬尼亞已要求北約增派反無人機設備，包括低空雷達與攔截型無人機。北約發言人周五證實，聯盟正在評估額外防禦措施。

另一方面，烏克蘭南部敖德薩州 (Odesa) 官員表示，鄰近羅馬尼亞邊境的伊茲梅爾 (Izmail) 港口當天凌晨遭俄軍無人機襲擊。烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskiy) 表示，基輔願在任何必要情況下支援羅馬尼亞。