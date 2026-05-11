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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Cheniere Energy Inc.(LNG-US)做出2026年EPS預估：中位數由14.49元上修至14.76元，其中最高估值20.77元，最低估值12.27元，預估目標價為308.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|20.77(20.77)
|23.52
|21.98
|17.62
|最低值
|12.27(12.27)
|11.26
|10.96
|15.5
|平均值
|15.51(15.41)
|16.32
|15.43
|16.42
|中位數
|14.76(14.49)
|15.67
|15.58
|16.08
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|244.00億
|260.22億
|251.00億
|260.65億
|最低值
|195.14億
|215.26億
|226.50億
|241.82億
|平均值
|219.76億
|237.28億
|243.00億
|251.24億
|中位數
|221.02億
|235.35億
|247.39億
|251.24億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-9.25
|5.64
|40.72
|14.20
|24.13
|營業收入
|176.40億
|337.56億
|202.84億
|157.76億
|196.32億
詳細資訊請看美股內頁：
Cheniere Energy Inc.(LNG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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