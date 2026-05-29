鉅亨速報 - Factset 最新調查：海德航空(HEI-US)EPS預估上修至5.73元，預估目標價為373.00元
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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對海德航空(HEI-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.62元上修至5.73元，其中最高估值6.26元，最低估值5.45元，預估目標價為373.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|6.26(5.93)
|7.11
|8.01
|8.66
|最低值
|5.45(5.45)
|5.75
|6.82
|8.44
|平均值
|5.79(5.64)
|6.49
|7.36
|8.55
|中位數
|5.73(5.62)
|6.47
|7.3
|8.55
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|53.16億
|59.91億
|64.91億
|67.25億
|最低值
|49.66億
|53.91億
|57.79億
|65.17億
|平均值
|51.49億
|56.19億
|60.83億
|66.21億
|中位數
|51.66億
|55.74億
|60.45億
|66.21億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.25
|2.59
|2.94
|3.71
|4.97
|營業收入
|18.66億
|22.08億
|29.68億
|38.58億
|44.85億
詳細資訊請看美股內頁：
海德航空(HEI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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