鉅亨網編輯林羿君 2026-05-25 13:34

中信證券指出，中國近期加強打擊跨境股票交易、收緊資本外流的最新措施，可能影響香港高達 2,500 億港元（約 320 億美元）的資產。

以田亮為首的分析師團隊在報告中預估，富途控股 (FUTU-US) 受影響的資產規模約落在 1,500 億至 1,800 億港元之間，老虎證券則介於 450 億至 500 億港元，加上其他被納入監管範圍的券商，整體市場受衝擊的資金規模上看 2,000 億至 2,500 億港元。

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中國監管機構上週五 (22 日) 突襲宣布整頓非法跨境交易，計畫對包括富途、老虎證券及長橋證券在內的券商開罰，理由是在中國境內未取得牌照即提供服務，並將沒收其境內外實體的「非法所得」。

此舉被視為北京迄今最強力的行動，旨在遏制民眾透過非官方管道投資海外市場。在中國嚴格的資本管制下，這類行為本就屬於禁止範圍。

隨著中國股市表現相對疲弱、固定收益產品報酬下滑，愈來愈多境內投資人轉向美股等海外市場尋求更高報酬。

根據規劃，兩年過渡期內，既有投資人仍可登入帳戶，但僅限賣出資產與提領資金，禁止新增買進與資金匯入。

摩根士丹利認為，此舉有助消除市場主要監管不確定性，整體金融衝擊仍屬可控。該行預期，不會在兩年內全面關閉所有中國投資人在港帳戶，但境內將無法進行交易、存入或提領等操作。

中信證券也指出，2,500 億港元並不等同於潛在拋售壓力，市場影響預料可控。相關資產分散於不同產品，若出現股票賣壓，也將在兩年內逐步釋放。

此外，中信證券預期，投資人對海外資產配置的需求將轉向合規的境內財富管理平台，具備強大客戶基礎與穩健跨境業務布局的券商及財富管理業者，有望從中獲益。

受惠於資本管制收緊可能引導資金回流國內股市的預期心理，中國滬深 300 指數週一 (25 日) 一度上漲 1.1%。不過，該指數今年以來累計漲幅仍不到 6%，遜於亞太區域基準指數近 20% 的漲幅，以及標普 500 指數 9% 的漲勢。至於港股市場則因假期休市。