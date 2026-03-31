鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sun Communities, Inc.(SUI-US)EPS預估下修至2.6元，預估目標價為143.00元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Sun Communities, Inc.(SUI-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.68元下修至2.6元，其中最高估值2.98元，最低估值2.35元，預估目標價為143.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.98(2.98)
|3.39
|3.57
|4.05
|最低值
|2.35(2.35)
|2.72
|3.23
|3.43
|平均值
|2.68(2.71)
|3.05
|3.35
|3.74
|中位數
|2.6(2.68)
|2.93
|3.25
|3.74
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|24.09億
|25.30億
|26.86億
|28.17億
|最低值
|18.46億
|19.38億
|12.50億
|20.88億
|平均值
|22.50億
|23.87億
|21.19億
|24.52億
|中位數
|23.41億
|24.33億
|22.71億
|24.52億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.36
|2.00
|-1.72
|0.71
|10.84
|營業收入
|22.73億
|29.70億
|32.40億
|32.40億
|23.23億
詳細資訊請看美股內頁：
Sun Communities, Inc.(SUI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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