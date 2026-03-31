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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sun Communities, Inc.(SUI-US)EPS預估下修至2.6元，預估目標價為143.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Sun Communities, Inc.(SUI-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.68元下修至2.6元，其中最高估值2.98元，最低估值2.35元，預估目標價為143.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.98(2.98)3.393.574.05
最低值2.35(2.35)2.723.233.43
平均值2.68(2.71)3.053.353.74
中位數2.6(2.68)2.933.253.74

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值24.09億25.30億26.86億28.17億
最低值18.46億19.38億12.50億20.88億
平均值22.50億23.87億21.19億24.52億
中位數23.41億24.33億22.71億24.52億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.362.00-1.720.7110.84
營業收入22.73億29.70億32.40億32.40億23.23億

詳細資訊請看美股內頁：
Sun Communities, Inc.(SUI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSUI

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