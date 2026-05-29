鉅亨速報 - Factset 最新調查：Aurora Innovation Inc - Class AAUR-US的目標價調降至11.5元，幅度約4.17%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Aurora Innovation Inc - Class A(AUR-US)提出目標價估值：中位數由12元下修至11.5元，調降幅度4.17%。其中最高估值15元，最低估值3.59元。
綜合評級 - 共有12位分析師給予Aurora Innovation Inc - Class A評價：積極樂觀7位、保持中立5位、保守悲觀0位。
Aurora Innovation Inc - Class A今(30日)收盤價為7.535元。近5日股價下跌4.17%，標普指數上漲1.58%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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