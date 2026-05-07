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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Aurora Innovation Inc - Class A(AUR-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.48元上修至-0.47元，其中最高估值-0.42元，最低估值-0.5元，預估目標價為12.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-0.42(-0.41)
|-0.36
|-0.11
|0.3
|最低值
|-0.5(-0.54)
|-0.48
|-0.45
|-0.09
|平均值
|-0.47(-0.47)
|-0.42
|-0.28
|0.08
|中位數
|-0.47(-0.48)
|-0.43
|-0.28
|0.01
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1,600萬
|3.27億
|10.99億
|25.51億
|最低值
|1,400萬
|1.24億
|3.77億
|13.27億
|平均值
|1,516萬
|1.92億
|6.56億
|17.81億
|中位數
|1,530萬
|1.75億
|5.97億
|15.61億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1.22
|-1.51
|-0.60
|-0.46
|-0.44
|營業收入
|8,254萬
|6,800萬
|0.00
|0.00
|300萬
詳細資訊請看美股內頁：
Aurora Innovation Inc - Class A(AUR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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