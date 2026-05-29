鉅亨速報 - Factset 最新調查：戴爾科技(DELL-US)EPS預估上修至13.32元，預估目標價為280.00元
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根據FactSet最新調查，共23位分析師，對戴爾科技(DELL-US)做出2027年EPS預估：中位數由13.09元上修至13.32元，其中最高估值20.09元，最低估值12.7元，預估目標價為280.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|20.09(13.92)
|25.92
|30.35
|21.03
|最低值
|12.7(12.7)
|14.1
|14.99
|21.03
|平均值
|15.15(13.12)
|18.13
|21.84
|21.03
|中位數
|13.32(13.09)
|15.79
|21.72
|21.03
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|1,783.72億
|2,228.80億
|2,378.20億
|1,923.11億
|最低值
|1,389.88億
|1,499.16億
|1,582.53億
|1,923.11億
|平均值
|1,552.15億
|1,742.57億
|1,869.13億
|1,923.11億
|中位數
|1,511.38億
|1,675.52億
|1,767.71億
|1,923.11億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|7.30
|3.33
|4.46
|6.51
|8.79
|營業收入
|1,010.39億
|1,015.65億
|885.23億
|954.67億
|1,137.25億
詳細資訊請看美股內頁：
戴爾科技(DELL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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