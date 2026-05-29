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鉅亨速報 - Factset 最新調查：戴爾科技(DELL-US)EPS預估上修至13.32元，預估目標價為280.00元

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根據FactSet最新調查，共23位分析師，對戴爾科技(DELL-US)做出2027年EPS預估：中位數由13.09元上修至13.32元，其中最高估值20.09元，最低估值12.7元，預估目標價為280.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值20.09(13.92)25.9230.3521.03
最低值12.7(12.7)14.114.9921.03
平均值15.15(13.12)18.1321.8421.03
中位數13.32(13.09)15.7921.7221.03

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值1,783.72億2,228.80億2,378.20億1,923.11億
最低值1,389.88億1,499.16億1,582.53億1,923.11億
平均值1,552.15億1,742.57億1,869.13億1,923.11億
中位數1,511.38億1,675.52億1,767.71億1,923.11億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年2026年
EPS7.303.334.466.518.79
營業收入1,010.39億1,015.65億885.23億954.67億1,137.25億

詳細資訊請看美股內頁：
戴爾科技(DELL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSDELL

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