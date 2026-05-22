鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-22 19:14

中華電信工會今 (22) 日至交通部陳情，並提出四大訴求，包括延後勞工強制退休年齡、加薪等。針對陳情事件，中華電信 (2412-TW) 提出五大聲明，其中，針對加薪中華電信表示，已連續 5 年加薪，呼籲工會回歸理性協商。

中華電信工會今天至交通部陳情，並提出延後勞工強制退休年齡、提高勞退新制雇主提撥率至 15% 以上、團體協約修約協商以及加薪等四大訴求。對此，中華電信提出五大聲明回應。

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首先針對加薪，中華電信表示， 過去 5 年連續加薪，並提供多元福利制度，在公司持續展現誠意並加碼福利的前提下，工會仍堅持今年再次加薪，認為已偏離理性協商的常規，不利於企業的永續經營。

第二，中華電信依法維持勞退新制雇主提撥，也透過「持股信託制度」，並已在 2024 年回應工會訴求，針對勞退新制同仁新增「增給持股信託獎勵金」等多元方案，同仁實質享有的提撥率達 9.75%，優於市場法定標準的 6%。因此認為此次工會訴求將勞退新制雇主提撥率至 15% 以上，未考量公司已實施的持股信託等留才激勵措施，且將導致企業退休福利成本重複堆疊。

第三，中華電信表示，延後退休須兼顧企業營運平衡，由勞資雙方理性協商，公司也在去年回應工會需求，推行「退休回聘計畫」。經過一整年的試行與評估，目前公司的組織結構與人力配置已達平衡，現階段確實無全面延長強制退休年齡的需求。

就團體協約修約方面，中華電信指出，團體協商從未中斷，也與工會就若干條文達成共識，並非毫無進展。