竣邦-KY看好營運動能穩步增強 今年審慎樂觀

鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-05-25 20:30

機能布料廠竣邦 - KY(4442-TW) 今 (25) 日召開股東會，公司表示，整體營運動能穩步增強，已陸續反映於目前整體接單表現上，並預期隨客戶訂單節奏推進，營運動能將逐步於下半年展現，今年維持審慎樂觀展望。

竣邦-KY經營團隊。(圖：業者提供)

竣邦表示，仍看好運動領域出貨逐步提升，將帶動運動領域占比重回健康水位，加上積極拓展專業工裝及袋包材多元應用領域之貢獻，有望創造未來營運保持良好表現。

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同時，為提升全球供應鏈韌性，除了持續優化大陸地區管理效率，加上客戶對於越南供應需求大幅增加，竣邦逐步提高越南地區銷售與在地生產比重，去年也啟動越南織染一貫廠建置計畫，擴大未來業務接單動能。

竣邦表示，公司已掌握產業趨勢與客戶需求、研發設計能力、供應鏈管理整合為核心競爭力，並擴大與國際品牌客戶合作基礎，透過客製化布料設計與快速開發能力，協助品牌客戶掌握終端市場需求變化。