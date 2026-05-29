〈遠東新股東會〉Q2營運強勁上半年EPS正向 全年獲利估優於去年

鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-05-29 15:53

紡織大廠遠東新 (1402-TW) 今 (29) 日召開股東會，副董事長席家宜表示，今年第一季獲利已經成長 33%，預計第二季營運表現持續強勁，上半年每股純益表現不錯，目前看第三季可望持穩，全年獲利將優於去年。

遠東新經營團隊。(鉅亨網記者彭昱文攝)

席家宜表示，雖然不確定因素仍相當多，但今年整體大環境看來比去年好，目前美國跟伊朗簽署的停火協議，主要是希望避開 7 月美國國慶、世界足球賽決賽等重要時間點，代表美伊局勢到 7 月底都可望維持安全期。

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不過，席家宜認為，由於荷姆茲海峽通行仍未完全順暢，加上全球原油庫存仍偏低、供應鏈恢復仍需時間等因素影響下，國際油價短期內回落至每桶 50 至 60 美元的可能性不高，預期年底前仍將維持 90 美元左右的高檔震盪。

席家宜表示，高油價對產業影響不一，就遠東新而言，部分食品包裝用聚酯切片產品已具備轉嫁成本能力，加上綠色產品在價格同步上漲、但成本未放大下，有助獲利提升，目前公司綠色產品營收比重已達 3 成。

遠東新產品應用領域涵蓋食品包材、居家用品、機能服飾、鞋材及車用材料等多元市場，廣泛串聯全球產業需求，客戶結構以國際各產業領導品牌為主，長期維持穩定合作關係，也有效分散單一市場波動風險。