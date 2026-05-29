聯邦銀股東會通過股利1.06元 今年「穩中求進」提升經營效率
鉅亨網記者陳于晴 台北
聯邦銀行今 (29) 日舉行 2026 年度股東常會，由董事長林鴻聯主持，會中通過盈餘分派案，決議普通股每股配發 1.06 元股利 (含現金股利 0.46 元、股票股利 0.60 元)，特別股則配發每股約 2.63 元股息。聯邦銀去年營運表現亮眼，稅後純益 61 億元，寫下歷史新高；在核心業務、信用卡及財富管理持續成長的同時，資產品質與信用評等亦維持穩健。展望 2026 年，聯邦銀將持續以「穩中求進」為核心，深化金融業務並全力落實 AI 打詐與金融保護，為客戶與股東創造更高價值。
聯邦銀行去 (2025) 年整體營運表現優異，稅後純益達 61.02 億元，創下歷史新高，每股稅後純益 (EPS) 1.29 元，總資產報酬率 (ROA)0.61%，普通股權益報酬率 (ROE)7.83%；資產品質方面，逾期放款比率為 0.29%，備抵呆帳覆蓋率達 410.41%，顯示授信品質良好。另依中華信評 2025 年 12 月 23 日公布最新評等結果，聯邦銀行長短期信用評等維持「twA+」及「twA-1」，展望為「穩定」，反應對其資本體質及穩健經營理念之肯定。
在核心業務發展上，受惠於央行維持穩健貨幣政策、政府推動產業升級及民間投資動能延續，聯邦銀行存、放款及財富管理業務皆持續成長，114 年底存款餘額為 8352 億元、年增 3.01%，放款餘額達 6426 億元、年增 4.69%。財富管理業務去年財管戶數與總管理資產月平均餘額 (含數位存款帳戶)，分別較前一年度成長 6.15% 與 4.7%；其中保險代理業務表現突出，全年收入大幅年增 19.03%。
信用卡業務方面，聯邦銀行持續透過多元產品與跨域合作拓展市場版圖，包括微風黑鑽 / 晶鑽卡、聯邦 M 卡、聯邦賴點卡 LABUBU 版、LINE BANK 卡 minini 版等新卡面設計創造市場話題，同時結合吉鶴卡、綠卡、國旅卡等主題卡別，布局國內外旅遊、生活支付及綠色消費市場，攜手萊爾富打造「零售 × 金融」生活圈，成功帶動聲量及簽帳動能，流通卡數已達 273 萬張，全年總簽帳金額約 1,790 億元。
除營運創佳績，聯邦銀行亦重視企業永續承諾，不僅打造全行 91 家分行友善雙語金融服務環境，更推動高齡友善金融服務與 AI 智能防詐機制，落實金融教育、弱勢關懷及生態保育，包括舉辦全手語兒童理財營、攜手關係企業共同捐贈丹娜絲風災 2000 萬元賑災、號召全行近 4000 位員工加入一卡通企業減碳平台，以及企業認養石虎與環頸雉保育類動物等 ESG 永續行動。
值得一提的是，證交所近日甫公布「公司治理評鑑」評比結果，聯邦銀行自 1009 家上市公司中脫穎而出，榮獲「上市公司前 5%」及「金融保險類前 10%」最高級距肯定，顯示其在永續治理、資訊揭露及企業責任等面向的成果獲得認可。
展望今年，聯邦銀行表示將持續秉持「穩中求進」的經營策略，除了深化核心金融業務及永續金融布局，並將「強化打詐、落實金融保護」列為重點，以提升客戶服務體驗與經營效率。
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