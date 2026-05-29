聯邦銀股東會通過股利1.06元 今年「穩中求進」提升經營效率

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-29 17:06

聯邦銀行今 (29) 日舉行 2026 年度股東常會，由董事長林鴻聯主持，會中通過盈餘分派案，決議普通股每股配發 1.06 元股利 (含現金股利 0.46 元、股票股利 0.60 元)，特別股則配發每股約 2.63 元股息。聯邦銀去年營運表現亮眼，稅後純益 61 億元，寫下歷史新高；在核心業務、信用卡及財富管理持續成長的同時，資產品質與信用評等亦維持穩健。展望 2026 年，聯邦銀將持續以「穩中求進」為核心，深化金融業務並全力落實 AI 打詐與金融保護，為客戶與股東創造更高價值。

聯邦銀行今(29)日舉行股東常會，由董事長林鴻聯主持。(圖/聯邦銀行提供)

聯邦銀行去 (2025) 年整體營運表現優異，稅後純益達 61.02 億元，創下歷史新高，每股稅後純益 (EPS) 1.29 元，總資產報酬率 (ROA)0.61%，普通股權益報酬率 (ROE)7.83%；資產品質方面，逾期放款比率為 0.29%，備抵呆帳覆蓋率達 410.41%，顯示授信品質良好。另依中華信評 2025 年 12 月 23 日公布最新評等結果，聯邦銀行長短期信用評等維持「twA+」及「twA-1」，展望為「穩定」，反應對其資本體質及穩健經營理念之肯定。

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在核心業務發展上，受惠於央行維持穩健貨幣政策、政府推動產業升級及民間投資動能延續，聯邦銀行存、放款及財富管理業務皆持續成長，114 年底存款餘額為 8352 億元、年增 3.01%，放款餘額達 6426 億元、年增 4.69%。財富管理業務去年財管戶數與總管理資產月平均餘額 (含數位存款帳戶)，分別較前一年度成長 6.15% 與 4.7%；其中保險代理業務表現突出，全年收入大幅年增 19.03%。

信用卡業務方面，聯邦銀行持續透過多元產品與跨域合作拓展市場版圖，包括微風黑鑽 / 晶鑽卡、聯邦 M 卡、聯邦賴點卡 LABUBU 版、LINE BANK 卡 minini 版等新卡面設計創造市場話題，同時結合吉鶴卡、綠卡、國旅卡等主題卡別，布局國內外旅遊、生活支付及綠色消費市場，攜手萊爾富打造「零售 × 金融」生活圈，成功帶動聲量及簽帳動能，流通卡數已達 273 萬張，全年總簽帳金額約 1,790 億元。

除營運創佳績，聯邦銀行亦重視企業永續承諾，不僅打造全行 91 家分行友善雙語金融服務環境，更推動高齡友善金融服務與 AI 智能防詐機制，落實金融教育、弱勢關懷及生態保育，包括舉辦全手語兒童理財營、攜手關係企業共同捐贈丹娜絲風災 2000 萬元賑災、號召全行近 4000 位員工加入一卡通企業減碳平台，以及企業認養石虎與環頸雉保育類動物等 ESG 永續行動。

值得一提的是，證交所近日甫公布「公司治理評鑑」評比結果，聯邦銀行自 1009 家上市公司中脫穎而出，榮獲「上市公司前 5%」及「金融保險類前 10%」最高級距肯定，顯示其在永續治理、資訊揭露及企業責任等面向的成果獲得認可。