鉅亨網新聞中心 2026-05-28 16:40

根據《金融時報》引述波士頓顧問公司的最新估算數據顯示，香港已正式超越瑞士，首度登頂全球最大的跨國財富管理中心。

香港超越瑞士 首登全球最大跨國財管中心。(圖:shutterstock)

數據指出，香港的財富管理機構在 2025 年共登記了高達 2.9 兆美元的國際資產，其中約有六成資金來自中國內。隨著亞洲財富的迅速增長，財經專家預測這股增長趨勢將持續擴大，預計到 2030 年時，香港與瑞士之間的國際資產差距將進一步拉開至接近 6,000 億美元。

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分析指出，這波中國資金的強勁增長，主要得益於香港股權資本市場活動的顯著回暖，為企業在離岸市場融資提供了絕佳平台，同時也受到中國在電動車等先進製造業領域佔據全球主導地位的實體經濟拉動。

此外，這座亞洲金融樞紐的強勢崛起，深刻反映了全球財富流動正在發生更廣泛的結構性轉變。在當前國際局勢下，全球富裕客群為了對沖地緣政治緊張、制裁風險及政治不穩定性，正積極尋求將資產分散配置於多個不同的司法管轄區。

瑞士獨立財富管理機構基線財富管理的專家邁克爾 · 佩爾曼 · 羅蘭德對此表示，這完全是一種前所未見的全新歷史現象。