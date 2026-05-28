鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Nebius Group N.V. Class A(NBIS-US)EPS預估下修至-1.79元，預估目標價為250.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Nebius Group N.V. Class A(NBIS-US)做出2026年EPS預估：中位數由-1.6元下修至-1.79元，其中最高估值0.31元，最低估值-5.6元，預估目標價為250.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.31(0.31)3.757.8-2.22
最低值-5.6(-5.6)-5.36-4.82-2.22
平均值-2.06(-1.98)-0.941.35-2.22
中位數-1.79(-1.6)-0.791.21-2.22

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值36.79億180.15億388.58億324.00億
最低值31.00億89.17億167.38億235.60億
平均值33.88億114.76億206.74億279.80億
中位數33.72億111.53億178.00億279.80億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.551.530.630.510.34
營業收入48.33億74.61億93.48億1.18億5.30億

詳細資訊請看美股內頁：
Nebius Group N.V. Class A(NBIS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSNBIS

相關行情

台股首頁我要存股
Nebius Group N.V. Class A208.37+0.15%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty