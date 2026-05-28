鉅亨速報 - Factset 最新調查：Nebius Group N.V. Class A(NBIS-US)EPS預估下修至-1.79元，預估目標價為250.00元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Nebius Group N.V. Class A(NBIS-US)做出2026年EPS預估：中位數由-1.6元下修至-1.79元，其中最高估值0.31元，最低估值-5.6元，預估目標價為250.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.31(0.31)
|3.75
|7.8
|-2.22
|最低值
|-5.6(-5.6)
|-5.36
|-4.82
|-2.22
|平均值
|-2.06(-1.98)
|-0.94
|1.35
|-2.22
|中位數
|-1.79(-1.6)
|-0.79
|1.21
|-2.22
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|36.79億
|180.15億
|388.58億
|324.00億
|最低值
|31.00億
|89.17億
|167.38億
|235.60億
|平均值
|33.88億
|114.76億
|206.74億
|279.80億
|中位數
|33.72億
|111.53億
|178.00億
|279.80億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.55
|1.53
|0.63
|0.51
|0.34
|營業收入
|48.33億
|74.61億
|93.48億
|1.18億
|5.30億
詳細資訊請看美股內頁：
Nebius Group N.V. Class A(NBIS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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