鉅亨速報 - Factset 最新調查：Nebius Group N.V. Class A(NBIS-US)EPS預估上修至-2.89元，預估目標價為249.00元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Nebius Group N.V. Class A(NBIS-US)做出2026年EPS預估：中位數由-2.98元上修至-2.89元，其中最高估值0.31元，最低估值-5.6元，預估目標價為249.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.31(-1.18)
|2.49
|5.16
|-2.22
|最低值
|-5.6(-5.6)
|-5.36
|-4.82
|-2.22
|平均值
|-2.44(-2.67)
|-1.2
|0.35
|-2.22
|中位數
|-2.89(-2.98)
|-1.05
|0.53
|-2.22
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|36.79億
|180.15億
|388.58億
|324.00億
|最低值
|31.00億
|80.30億
|167.38億
|235.60億
|平均值
|33.90億
|112.46億
|206.74億
|279.80億
|中位數
|33.76億
|107.17億
|178.00億
|279.80億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.55
|1.53
|0.63
|0.51
|0.34
|營業收入
|48.33億
|74.61億
|93.48億
|1.18億
|5.30億
詳細資訊請看美股內頁：
Nebius Group N.V. Class A(NBIS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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