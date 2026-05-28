鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-28 19:24

遠東商銀 (2845-TW) 今 (28) 日舉行第一季法說會，由總經理林建忠主持。遠銀去年底現增效益逐漸顯現，今年 EPS 上看 1 元。展望未來，遠銀規模不再盲目求大，Q1 已啟動近 200 億元金融資產汰弱留強，由於傳統房貸太過紅海，將改衝高利差的理財型房貸結合高資產業務等，引領銀行獲利質變。

林建忠表示，遠銀去年底完成增資，效益逐漸顯現，第一季因利差改善及放款成長，帶動 NII 雙位數成長，淨收益年增 10.6%、稅前盈餘達 14 億元，年增率達 11.4%。若把首季 EPS 0.25 元簡單乘以 4 進行年化，今年 EPS 有機會衝到 1 元，應該是有這樣的期待。

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在股利政策方面，林建忠透露，去年遠銀趁著市況佳，處分 OCI(其他綜合損益) 股權賺了 1 億多元，已經實質放進今年的股利發放內。而從今年 1 至 4 月的數據來看，目前 OCI 的資產增值狀況其實也還不錯，「未來的股利應該還有進步的空間」。

截至第一季，遠銀總資產規模來到 8910 億元，年增 4.4%。面對市場質疑成長速度似乎有些放緩、為什麼沒有像同業一樣成長 7%、8%？林建忠回應，因為遠銀比較謹慎，現在不再追求大幅度的盲目成長，而是要審慎規劃，兼顧獲利能力。

為了把資金效益最大化，遠銀已經默默地展開「汰弱留強」，首季資產大挪移將近 200 億元的規模。林建忠透露，「我們把一些剩餘資金從利率比較低的央行 NCD(可轉讓定期存單) 拿出來，充分調整運用，換成比較高收益的有價證券。」 進而帶動整體存放利差改善到 1.31%。

截至第一季底，遠銀總存款達到 7290 億元、年增 4.3%，其中流動性高、成本低的個人存款比重穩穩維持在 37%，大大增加了遠銀流動性的支撐。

首季總放款來到 5190 億元，年增 3.4%，遠銀主動調降了利潤較薄的購房貸款，比重從 29% 降到 28%；省下來的額度全力拚高收益的中小企業與海外放款，兩者合計占比從 28% 顯著拉高到 31%。

對於外界關注「呆帳提存暴增 230%」的數字，林建忠直言，「看起來滿嚇人的，但其實淨提存成本大約只有 1 億元左右的差異數，最後 Net 掉只有 1400 萬元。」 他強調，遠銀資產品質仍維持極高水準，不良貸款率僅 0.05%，且核心第一類資本因為剛增資完畢，表現比整個市場平均還要好。

不動產繼承潮來了 遠銀聚焦理財型房貸與高利差商品

談到房市展望，林建忠直言，傳統購置性房貸利潤極低，已成為紅海市場，加上央行信用管制的政策限制，所以遠銀選擇主動減量。他分析，台灣已進入老齡化社會，目前市場買氣正在下滑，且超過一半的不動產正迎來繼承潮，這代表單純放貸已無法創造高價值。

因此，遠銀將額度挪移到利率與利差表現較優的「理財型房貸」，並將其與家族辦公室及審核中的財管 2.0 做深度結合，鎖定富裕家庭二、三代的房產傳承與稅務規劃需求。林建忠期許，要讓舊有的房貸業務全面轉型，改去賺取利潤更高、揮灑空間更大的家族資產理財商機。

在獲利三支柱方面，遠銀手續費收入今年 3 月雖然遇到美伊戰爭，且去年基期較高，導致客戶在投資上都變得比較謹慎，不過整體手收維持雙位數與穩健成長，個金年增 10.8%、法金年增 5.9%，未來會進一步強化投資收益。

林建忠指出，第一季投資交易表現受到市場急劇震盪，影響金融資產評價，看起來沒這麼好，但先前有提過要增加風險胃納，「這一陣子股票市場往上的幅度都不小，遠銀剛好也搭上了這趟車，成功補回部分收益。」

遠銀核心交易資產高達 637 億元，其中股票 (權益工具) 僅約 8 億元，可用來 Trading；債券 (債務工具) 約 150 億元；衍生性商品約 96 億元，信用連結商品高達 383 億元。他強調，衍生性商品與信用連結向來是遠銀相當大的獲利重點，雖然收益會隨市場浮動，但都在可容忍範圍，這塊獲利基本上是相當穩定的。

AI 創新應用方面，遠銀全行原先有高達 120 個 AI 案，目前已收窄聚焦，其中 12 個正在進行、17 個即將上線。林建忠澄清，「我們不是叫 AI 去做交易，而是用 AI Model 來驗證我們交易模型的精準度，看它到底能不能賺錢。」 另外六到七成的 AI 應用於防詐、反洗錢與後台自動化，全力壓低全行營運成本。