鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-22 11:41

遠東銀行 (2845-TW) 今 (22) 日舉行 2026 年度股東常會，由董事長周添財親自主持。展望下半年，遠銀全面啟動轉型大計，鎖定「投資」與「海外」雙引擎衝刺獲利，也不排除透過策略聯盟或併購壯大規模。周添財透露，過去有接觸過安泰銀行，但未能達成共識因而擱置；而國票金無實體銀行與遠銀較為互補，但觀察公股持股與改選情形，評估機會不大，仍會持續往做大規模邁進。

遠東銀行 (2845-TW) 今 (22) 日舉行 2026 年度股東常會，由董事長周添財(中)親自主持。(鉅亨網記者陳于晴 攝)

周添財會後受訪時指出，目前獲利表現亮眼的金融業同行，多半仰賴證券及壽險的投資收益，遠銀過去在投資操作上相對保守，未來會進一步著力；不過，台股及全球股市位處高檔水位，內部也會把風險控管列為最高指導原則。在通路策略上，不排除與證券業者進行策略聯盟，也正積極尋找合適的合作夥伴。

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至於是否考慮透過併購快速壯大規模，周添財坦言，目前市場上合適且合規的倂購對象真的不多，日前外界傳言的國票金，因涉及公股與各方股東意向，目前評估機會不大；而市場高度關注的安泰銀行，確實有接觸，但礙於價格認知及股東內部意見分歧，進度暫時擱置。

他重申，遠銀的態度是希望把規模做大，且金管會對於符合金控法的架構亦持開放態度，不過，遠銀目前對成立金控並沒有預設時間表，現階段方針是「先把自己做大做好，當子公司都夠強時，籌組金控自然水到渠成。」

談到國內房市與近期部分同業傳出房貸違約的隱憂，周添財強調，目前行內房貸與建融完全沒有違約狀況。遠銀的風控機制不僅評估不動產本身的價值，更嚴格審查借款人的資歷。根據內部統計數據顯示，目前全行房貸的平均貸款成數僅約 6 成多，即便是針對首購、自住等最優質的剛性需求客戶，最高成數也嚴格控管在八成五以內。

展望下半年房市，他認為「量縮、價盤整」是必然趨勢，市場交易量持續下滑，建商因成本因素也會把價格撐住，可能改以變相促銷代替直接降價。

談到下半年台灣經濟展望，周添財分析，出口持續暴衝，下半年經濟在 AI 熱潮的帶動下「一定會很好」，然而，這也將導致產業呈現嚴重的「K 型」發展，也就是 AI 相關產業爆發性成長，但若未能及時轉型的高耗能或傳統產業，就會相對辛苦。

遠銀對傳統產業的放貸並非一味抽資，而是採取更精準的「分級控管」，審查時會全面剖析企業受 AI 轉型的衝擊有多大、受油價與通膨的影響多深，甚至連同客戶在中東、兩岸的供應鏈布局，都會納入全面量化分析，再決定授信額度。

媒體關注 6 月中央銀行是否會因通膨而宣布升息？周添財認為，這取決於國際油價在每桶 100 美元的高檔會維持多久，目前政府持續實施補貼措施、吸收高油價損失，若油價持續居高不下，最終轉嫁至消費者，勢必引發輸入型通膨；他強調不便代央行發言，但央行若採取因應措施，也會在兼顧民生的前提下「非常謹慎」地處理。