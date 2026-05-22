鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-22 10:55

遠東銀行 (2845-TW) 今 (22) 日舉行 2026 年度股東常會，遠東集團總裁暨遠東銀副董徐旭東今年首度缺席，由去年接棒董座的周添財主持。針對營運目標，周添財會後受訪時強調，雖去年因完成增資使股本擴大、短期稀釋 EPS，但隨著效益逐步顯現，今年 EPS 有信心重新站回 1 元以上。目前第一季 ROE 已達 6.92%，全年目標力拚拉高至 7% 以上，由於去年底股權資本大幅增加，要快速拉高回報率並不容易，下半年會持續調整業務重心，尤其將加速財管 2.0 與亞資中心高雄專區的規劃。

周添財致詞時表示，今年政治衝突引起市場動盪未歇，以及 AI 列車持續高速飆行，遠東銀以財務韌性為底氣，堅守長期穩健成長的經營主軸，營運目標為總資產及存款、放款皆成長 6% 以上，並著重策略性優化獲利結構，鎖定提升存放利差業務，包括透過 Bankee 數位平台所開拓的虛擬資產金流服務，擴大零售型存款的規模。

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在手續費收入構面，則以跨境聯貸案主辦、財管家族辦公室深耕高資產客戶等業務並進，注入成長動能。遠東銀甫於今年 3 月聯手多國銀行，成功籌組印度 Piramal Finance 總金額 4 億美元之聯貸案，展現跨境金融拓展新南向邊界的實力與成果。

針對外界關心的徐旭東健康狀況，周添財透露，徐董事長的身體恢復狀況相當不錯，現在說話變得大聲有力，日前更親自出席董事會，粉碎外界疑慮。周添財強調，遠銀目前運作如常，日常簽呈公文皆由徐總裁親自簽名，若未來有併購等重大議案，也一樣會徵詢其意見，公司營運穩健不受影響。

遠東銀於股東會中通過 2025 年度盈餘分配案，普通股每股配發 0.6335 元股利，包含 0.514 元現金股利與 0.1195 元股票股利，其中現金股利略高於前一年，股利發放率約 68.4%。

遠東銀 2025 年總資產持續擴大達 8737 億元，全年稅後純益 41.17 億元，每股純益 (EPS) 為 0.93 元，其中提升存放利差以優化獲利結構有成，淨利息收入成長 15%；且授信資產品質續保優於市場平均水準，逾放比降至 0.052%，創下新低記錄。

為支應業務發展所需，遠東銀已於第四季完成現金增資 53.42 億元，提升資本適足率至 15.63%、普通股權益第一類資本比至 12.87%，不僅擴大淨值規模，且強化風險承擔能力。今年以來獲利動能持續，2026 年第一季稅後純益 12.21 億元，年增約 10%。

會中有股東質疑議事程序與去年 EPS 較前年下滑疑慮，對此，周添財耐心地回應， 因遠東銀去年進行增資 53.4 億元，股數增加會稀釋每股盈餘，沒辦法在當年度發揮效益，不過，今年第一季有開始成長。至於董監事酬勞方面，周添財表示，在財務報表中之其他綜合損益部分，去年有大筆進帳，可做為董監酬勞發放，全是依據公司法規定，但不能作為 EPS 發放來源。

總經理林建忠表示，遠銀的核心策略奠基於四大資本，第一是「人力資本」，強調以人為本；第二是「資訊資本」，將全力聚焦於數位品牌 Bankee、AI 科技與資安防護；第三是「財務資本」，感謝股東於去年第四季支持並完成總計 53.4 億元的增資，這筆資金已成為未來成長的堅實基礎，經營團隊將審慎規劃，極大化該筆增資的效益。

第四則是「組織資本」，遠銀身為遠東集團的一員，深刻承襲了「創新」與「誠、勤、樸、慎」的企業文化，並將創新視為未來發展的最高指導原則，期盼藉此提升生產力、增加淨營收，並在兼顧 ESG 原則下落實嚴格的風險管理。

在具體策略推進與業務新局方面，遠銀已取得顯著成效。其中，Bankee 數位存款餘額已達 271 億元，客戶數突破 29 萬，積極往 2030 年累計開戶數 42 萬的目標挺進；Bankee 逐步擴充個人金融服務場景，因掌握虛擬貨幣藍海商機，以虛擬資產出入金流市占 95%，可望成為掌握新興市場機遇的重要基石。此外，遠銀積極推進資產負債管理以提升獲利能力與利差，並加速申請「財管 2.0」執照，以及緊隨其後的亞洲資產管理中心布局，目前一級客戶數已達市場平均水準。