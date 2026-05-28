鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-05-28 10:08

中國第二艘國產大型郵輪完成試航，第二艘國產大型郵輪「愛達 · 花城號」27 日（周三）中午完成歷時 12 天 11 夜的試航，返回中船集團上海外高橋造船公司 5 號碼頭。

第二艘國產大郵輪完成試航，中國郵輪啟動批量建造模式。（圖：界面新聞）

據《界面新聞》報導，外高橋造船表示，這象徵中國郵輪產業正式開啟批量建造模式。

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與首製船分兩次試航、累計 14 天不同，「愛達 · 花城號」此次試航一次性完成全部驗證項目，整體建造效率較首製船提升約 20%。

根據郵輪建造慣例，新船通常需要兩次試航：首次找出問題並解決，第二次驗證實際效果。外高橋造船此次將兩階段合併，降低了成本，提高效率，但對項目管理能力提出更高要求。

「通過一號船的經驗，我們建立了全流程指揮體系，也培養出了一批專業素質較強的工程管理隊伍。」國產大型郵輪項目總建造師、外高橋造船副總經理陳劍威表示，通過首製船項目，團隊已基本掌握郵輪建造的核心技術與工藝。

陳劍威說，此次試航前，「愛達 · 花城號」的工程總體完整性達到 98%，內裝完成 92%，調試進度達 90%，均高於首製船同期水準，使得試航過程的銜接工作更加流暢。

此次試航共有來自 12 個國家的 937 名工程技術人員隨船出海。主推進器、船舶操縱、航速耐久性、全船振動噪聲、無人機艙運行、救助艇釋放等核心難點項目全部通過驗收，試航涵蓋的 45 份調試程序、149 項試驗驗證 100% 完成。

按照計畫，「愛達 · 花城號」將於 2026 年 11 月 6 日正式交付，目前項目已進入區域完工和系統完工衝刺階段。

大型郵輪、航母、液化天然氣船並稱為世界造船業皇冠上的三顆明珠。長期以來，全球具備設計建造大型郵輪能力的企業主要集中在歐洲，包括義大利芬坎蒂尼集團、德國邁爾造船廠、法國大西洋造船廠等少數幾家歐洲船廠。