鉅亨網編輯林羿君 2026-05-28 09:36

TikTok 母公司字節跳動正研擬將資本支出拉高至去年的兩倍以上，旨在稱霸中國 AI 市場，並進一步挑戰美國科技巨頭在全球市場的主導權。

拚AI霸權 字節跳動資本支出擬倍增至700億美元。(圖:shutterstock)

彭博引述消息人士報導，這家總部位於北京的社群媒體巨頭，正在討論今年最高達 700 億美元的資本支出計畫，主要用於擴建資料中心及其他 AI 基礎設施。

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消息人士透露，字節跳動 2025 年獲利約達 500 億美元，公司將以這筆龐大利潤支撐大部分投資支出。

不過，這些支出數據目前僅為初步評估，每季至少會進行一次動態調整，因此最終的實際支出可能會大不相同。據悉，今年的資本支出規模可能落在 4,000 億至 5,000 億元人民幣（約折合 590 億至 740 億美元）之間。

消息人士還透露，若整體經濟與業務營運狀況良好，字節跳動甚至已討論在明年將資本支出進一步拉高至約 1,000 億美元。相較之下，該公司去年的資本支出僅約為 250 億美元。

字節跳動的這項策略討論，突顯出美中兩國在布局 AI 領域時所展現的巨大差距。

美國四大「超大規模雲端業者」——亞馬遜（Amazon）、Alphabet、微軟（Microsoft）與 Meta——今年已宣布計劃投入總計高達 7,250 億美元的資本支出，用於擴建 AI 資料中心與研發新模型，相當於每家業者平均支出高達約 1,810 億美元。

與此同時，中國網際網路巨頭如騰訊與阿里巴巴，在資本支出上則顯得保守許多。

騰訊表示其 2025 年資本支出為 792 億元人民幣，而阿里巴巴在截至今年 3 月的會計年度中，資本支出則為 1,260 億元人民幣。

若字節跳動的擴大支出計畫成真，將代表其正發起新一輪更具野心的攻勢，旨在鞏固其在 AI 聊天機器人和影片生成等關鍵領域的早期領先地位，並持續向海外擴張勢力。

此外，中國本土資料中心成本較低的優勢，也有助於字節跳動以遠低於美國同業的成本，建置出同等規模的算力與儲存容量。

彭博本週報導，字節跳動近期已達成協議，將採購數百萬顆高通（Qualcomm）晶片，以支援其「代理型 AI」（Agentic AI）服務。

新加坡 DZT Research 科技分析師 Ke Yan 表示，字節跳動、騰訊與阿里巴巴如今都逐漸形成共識，認為 AI 基礎設施已不再只是可有可無的支出項目，而是攸關競爭力的戰略資產。

Ke Yan 指出，若考量中國本地成本結構，中美科技巨頭之間的 AI 投資差距，其實不像表面數字看起來那麼巨大，雙方在 AI 野心上的差距也正快速縮小。

字節跳動旗下的 AI 聊天機器人「豆包」目前是中國最受歡迎的 AI 應用，月活躍用戶已突破 3 億大關。由於用戶基數龐大，字節跳動正準備對此服務收取訂閱費，這在普遍抗拒付費使用線上服務的中國市場實屬罕見。

此外，其背後的文字與影片底層大模型（例如 Seedance）也賦能了從影片編輯、程式編碼工具到自動化代理等多種應用。

這項成就的部分原因，歸功於字節跳動旗下無所不在的短影音平台「抖音」，該公司正利用抖音龐大的流量優勢，為其新推出的 AI 產品進行強效行銷。

隨著 AI 技術在未來幾年逐步成熟，並可望迎來消費端的大規模普及，字節跳動與其餘中國競爭對手正如同美國頂尖科技巨頭一樣，計畫大幅增加基礎建設支出，以支應訓練和運行 AI 服務所需的龐大需求。

分析師 Ke Yan 補充道：「AI 的推進為字節跳動創造了良性的正向循環，其帶來的效益是顯而易見的。」

至少在目前，字節跳動鎖定的投資規模已遠超中國本土對手。騰訊已承諾今年將至少翻倍其 AI 投資至 360 億元人民幣（約 53 億美元）以上；而阿里巴巴則設定了三年內投入超過 500 億美元的滾動目標，且高層表示該預算未來還將顯著增長。

作為 TikTok 的母公司，字節跳動本身即營運著中國最大的影音平台，這使它成為中國國內伺服器和運算晶片的最大買主之一。隨著 AI 熱潮爆發，這項龐大支出旨在緩解全球算力短缺的瓶頸。

消息人士透露，依照慣例，字節跳動將按季度審查 AI 資本支出，預算編列會隨業務需求、硬體供貨狀況以及電力供應而隨時彈性調整。

此外，《南華早報》本月引述匿名消息來源報導指出，字節跳動已將今年計畫投入於 AI 基礎設施的支出調高了 25%，達到約 300 億美元。

據路透社報導，字節跳動在最近一次股權交易中的估值約為 5,500 億美元。目前尚不清楚該公司未來將如何長期支應如此龐大的資金需求。

儘管外界長期將字節跳動視為最受期待的 IPO（首次公開募股）候選企業，但目前為止，該公司並未流露出急於上市的跡象。