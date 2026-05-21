華碩旗下台智雲5/29登興櫃 總座看好企業主權AI推論商機明年貢獻營收三成

鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-21 17:23

華碩 (2357-TW) 旗下 AI 企業台智雲宣布將於 5 月 29 日正式登錄興櫃掛牌，並推出全新企業主權 AI 平台 AFS Suite，台智雲總經理吳漢章指出，主權 AI 將是下一個極大的 AI 增長點，隨著生成式 AI 邁向代理式 AI 與實體 AI，企業對於算力、模型及整個系統運作的控制力、成本與安全需求已愈發迫切，並看好明年主權 AI 貢獻營收 3 成。

圖為台智雲總經理吳漢章。(圖：台智雲提供)

台智雲基本面表現亮眼，去年度總營收接近 30 億元，今年 1 到 4 月累計營收已接近 4 億元，由於去年第一季基期較低，加上今年第一季延續去年的成長動能，前 4 月的年增率表現相當高。

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吳漢章透露，在企業主權 AI 業務中，未來推論對算力的需求將遠大於訓練，台智雲對推論市場的生意成長具有極高信心，預期光是推論業務在一段時間後就可望貢獻公司約一半的生意來源，整體企業主權 AI 業務預計在明年可達到總營收的三成比重。

針對今年初業界掀起的龍蝦之亂 AI 代理框架 LangChain 熱潮，吳漢章坦言，雖然自動化流程為企業帶來期待已久的功能，但背後 Token 的巨大消耗也讓企業面臨錢包支出十倍甚至百倍的痛苦，且存在嚴重的資安疑慮，有台灣上市櫃軟體公司甚至在三個月內就燒光全年的 AI 預算。

台智雲為此推出可控性更高的 AFS Suite Turnkey 一站式方案，包含鎖定大型企業的 AFS Fabric 以及針對中小型企業的 AI Hub，中小型企業方案將與友崴 U-Way 的 NeoCloud 合作，含算力採取軟體訂閱模式，預計於 6 月 1 日正式上市。

吳漢章說明，台智雲定位為輕資產模式，絕大部分收入來自幫客戶代建與代維運算力，在台灣前 500 大超級電腦中，台智雲幫忙建置或維運的算力領先地位明確，市佔率高達 76%，台灣總算力約 205 個 Petaflops。

對於近期市場上 H100 與 A100 等 GPU 租金價格暴漲 10% 至 15% 的現象，吳漢章表示，由於租金並非台智雲的主要收入來源，因此租金波動對公司營收獲利沒有直接影響，但這反映出市場強烈的自建與代管需求，而企業自建與代管正是台智雲的主要收入泉源，因此供需缺口對公司整體發展依然是一大助益。

面對市場上如 Google 與 OpenAI 等科技巨頭的競爭，台智雲強調其核心優勢在於 B2B 專案模式的 AI 鑄造服務，目前正積極布局金融、政府及大型科技製造業等高機敏性產業。