鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-27 15:39

光學元件廠及數位相機廠亞光 (3019-TW) 在數位相機 (DSC) 及車載鏡頭的 7 方明顯升溫，亞光董事長賴以仁今 (27) 日指出，2026 年的下半年業績會有不錯表現，同時，亞光將持續深化與美商 Frore Systems 合作，配合客戶開發液冷散熱水冷板關鍵金屬元件。

這項亞光切入高階液冷散熱元件的合作案，依亞光規劃於 2026 年第 4 季在菲律賓新廠量產。

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亞光今天召開股東會，亞光 2025 年營收 264.46 億元，稅後純益 18.43 億元，每股純益 6.6 元，同時，股東會通過每股配發 4.6 元現金股息，盈餘配發率近 70%；2026 年第一季營收 62.09 億，稅後純益 2.94 億元，每股純益 1.05 元，獲利達歷史同期次高；累計今年 1-4 月合併營收則約 86.99 億元，年增 16.25%。

而以亞光今天收盤價 149.5 元計算，配息 4.6 元的股息現金殖利率爲 3.07%。

亞光近年數位相機市場出現回溫，亞光出貨量從 2024 年約 136 萬台，到 2025 年提升至約 274 萬台，以倍數成長，2026 年需求則可望延續成長。2026 年亞光每月的數位相機生產量爲 25-30 萬台，以此一趨勢來看，今年數位相機出貨量將還有大幅增加契機。

展望今年，亞光全力推進三大發展契機，發揮技術創新優勢，效益將陸續展現；包括全面推廣人形機器人鏡頭，積極展現 G+P 優勢、加速 AR/VR/Metalens/AI 應用產品研發，及時推出市場注目產品，並推動新海外產基地順利生產。

同時，亞光憑藉專業精密製造優勢，拓展市場至數據中心領域，發揮以 AI 為主軸的多元產品效益，並持續深化與美國 Frore Systems 公司策略夥伴關係，以 AI 資料中心液冷散熱技術，克服 AI 資料中心日益增長的熱管理挑戰，強化其運算效率，打造成為全球大型資料數據中心業者的長期合作夥伴