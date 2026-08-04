盤中速報 - 櫃買市場加權指數上漲7.26點至370.15點，漲幅2%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間04日09:22，櫃買市場加權指數上漲7.26點（或2%），暫報370.15點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-4.02%
- 近 1 月：-18.52%
- 近 3 月：-5.64%
- 近 6 月：+21.67%
- 今年以來：+31.37%
焦點個股
SDN概念領漲+4.28%。其中 安瑞-KY(3664-TW) 上漲 10% ; 華星光(4979-TW) 上漲 6.88% ; 眾達-KY(4977-TW) 上漲 4.94% 。
車用記憶體概念領漲+3.54%。其中 力旺(3529-TW) 上漲 8.37% ; 華邦電(2344-TW) 上漲 6.64% ; 旺宏(2337-TW) 上漲 5.43% 。
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