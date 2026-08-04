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盤中速報 - 櫃買市場加權指數上漲7.26點至370.15點，漲幅2%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間04日09:22，櫃買市場加權指數上漲7.26點（或2%），暫報370.15點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-4.02%
  • 近 1 月：-18.52%
  • 近 3 月：-5.64%
  • 近 6 月：+21.67%
  • 今年以來：+31.37%

焦點個股


SDN概念領漲+4.28%。其中 安瑞-KY(3664-TW) 上漲 10% ; 華星光(4979-TW) 上漲 6.88% ; 眾達-KY(4977-TW) 上漲 4.94% 。

車用記憶體概念領漲+3.54%。其中 力旺(3529-TW) 上漲 8.37% ; 華邦電(2344-TW) 上漲 6.64% ; 旺宏(2337-TW) 上漲 5.43% 。


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集中市場加權指數43593.09+0.48%
安瑞-KY6.16+10.0%
華星光445+9.34%
眾達-KY129.5+6.58%
力旺2565+7.32%
華邦電157+9.79%
旺宏120+8.60%

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